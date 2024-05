En su primera visita a este Estado, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtió que en lo que resta de la campaña habrá amenazas para inhibir el voto en favor de la alianza opositora.

En entrevista, denunció el clima de violencia contra los candidatos, situación en la que, deslizó, el ex titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz, estaría involucrado.

“La gente quiere que se vayan (los de Morena) y ellos van a volverse súper agresivos el mes que viene. Yo lo viví en Hidalgo. Esa historia ya la conozco. Dicen que anda por ahí el hermano de Ímaz metido en esto, el que era del Cisen, y él le entiende muy bien a todo este tipo de violencia hacia los candidatos”, apuntó la aspirante opositora.

Previamente, ante miles de simpatizantes reunidos en el Jardín Libertad, que aguantaron el sol a plomo con temperaturas de hasta 36 grados, Xóchitl Gálvez presumió que su candidatura va en ascenso y está a punto de rebasar a su contrincante de Morena, por lo que pidió a la gente que salga a votar sin miedo.

“Viene el 2 de junio, vamos a ganar, no tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo. Va a haber amenazas, aquí nadie va a tener miedo, ¡yo no tengo miedo! Yo estoy con ustedes, sí vamos a poder”, expresó.

CT