Esta tarde se hizo viral el video de una mujer lanzando al piso las computadoras y teléfonos de un mostrador de la aerolínea Volaris en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Pero en el video no quedó claro qué detonó la actitud de la mujer de 56 años, quien además insultó a una empleada y la señaló que ella debería pagar los objetos dañados que dejaría a su paso.

“Si no quieren, no me regresen mi dinero, me vale madr**, pero esto les va a costar. No me lo regreses put*, pero esto (las cosas rotas) ¡Págalo tú! Y si no quieres devolverlo no me lo pagues, eso está peor”, amenaza la mujer mientras tira al piso lo que encuentra sobre el mostrador.

En redes sociales la bautizaron como Lady Aeropuerto e hicieron diversos comentarios, dividiendo opiniones sobre si la mujer estaba en su derecho de molestarse y actuar de esa manera, o si debía contenerse.

“Merecen eso y más por chapuceros, bravo señora”, “Es la única forma de cobrarse lo que roba la aerolínea”, dijeron a favor. “La gente cada vez más loca e intolerante espero le hayan cobrado todo para que aprenda a no hacer berrinches” y “Lo increíble no es el hecho los increíbles que no haya seguridad al instante (sic)”, fueron otros de los comentarios de los internautas.

Pero ¿qué hizo que perdiera el control?

Se confirmó que Lady Aeropuerto perdió el autocontrol luego de que la empleada de Volaris le informó que no aparecía en el sistema la reservación que hizo a través de una agencia de viajes. Aunque la señorita le indicó en el momento que debía aclararlo con la empresa intermediaria la mujer enfureció.

Debido a que la usuaria no pudo volar comenzó a agredir a la empleada y destrozar las cosas que estaban sobre el mostrador.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El reporte oficial señaló que los efectivos fueron requeridos por una ciudadana que se identificó como agente de tráfico de Volaris, indicando que una pasajera estaba alterada, rompiendo objetos de la empresa.

Por lo que la mujer de 56 años fue interceptada por los oficiales cuando se retiraba de las inmediaciones del AICM, al ser reconocida por la empleada afectada. Tras ello le informaron sus derechos y fue presentada ante la agencia del Ministerio Público correspondiente para que se definiera su situación jurídica.

Trascendió que la aerolínea presentó cargos contra la mujer por haber realizado destrozos y alterado la paz en sus mostradores de la Terminal 1.

