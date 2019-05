A López Obrador, trato de gobierno, no de santo: "Brozo"

Víctor Trujillo, en su personaje de "Brozo", el payaso tenebroso, respondió a aquellos que lo apoyaron y a los que lo criticaron y lincharon en redes sociales este fin de semana luego de que criticara que hay preproducción en las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya llegó Andrés Manuel, qué bueno que llegó, ya es gobierno. Se le tiene que tratar como al gobierno. No como a un santo, no como a un ícono"

"Para agradecer a todos los que se fueron al cuello, a todos los que quisieron ver cómo me podía desangrar en dos días. A todos lo que me quisieron pisar con zapato ajeno con bota prestada. Y un abrazo a todos los que salieron a defender, no a mí, a la libertad de expresión. Fíjate por donde se puede ir ponchando la libertad de expresión"", dijo al inicio de su comentario.

"Si no hay resultados las tensiones van a ir haciéndose mucho más evidentes y mucho más difíciles hasta que se te salga de las manos. Eso que puede ser un gran instrumento se puede convertir en un arma contra los que piensan distinto, contra los que no están de acuerdo", sigue.

"Ya llegó Andrés Manuel, qué bueno que llegó, ya es gobierno. Y se le tiene que tratar como al gobierno. No como a un santo, no como a un ícono, no como a alguien venido de las estrellas, no como alguien parido del centro de la Tierra. Sangra y caga. Al poder se le revisa, no se le aplaude", dijo.

En días anteriores, "Brozo" criticó las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en su programa de radio "El Mañanero".

En su emisión del jueves 9 de mayo, dijo que en las conferencias de López Obrador hay un "elenco fijo" y una "preproducción", luego de que uno de los reporteros le cediera el micrófono a Ricardo Belmont Cassinelli, empresario y ex alcalde de Lima, Perú, durante la conferencia de esa mañana.

"La esperanza que usted ha construido es su culpa, Presidente, porque es la primera vez que un mandatario después de ser electo se atreve a esto, a una conferencia, a recibir preguntas de todo tipo, a encarar con una paciencia, una perseverancia y una prudencia digno de un hombre con características singulares", fue parte de la intervención del ex alcalde peruano que citó "Brozo" en su programa de radio.

JM