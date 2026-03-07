El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una ocasión especial que sirve para recordar los movimientos que han buscado la igualdad y el ejercicio completo de los derechos para las mujeres. En ese sentido, es importante recordar el significado del feminismo, así como las particularidades de su profesión.

Según ONU Mujeres, el feminismo es la creencia de que todas las personas, independientemente de su género, deben tener los mismos derechos y oportunidades .

Así de sencillo. Para todos los diferentes tipos de teorías y prácticas feministas —para todas las diferentes escuelas de pensamiento político, económico y social— el principio básico del feminismo es la igualdad .

En el feminismo interseccional actual, nos referimos a igualdad para todas las personas con independencia de la identidad de género, la sexualidad, la raza, la clase, la capacidad física o el origen étnico.

¿Quién es feminista?

Una persona feminista es alguien que defiende la creencia de que todas las mujeres y niñas deben tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres y actúa con base en dicha convicción . Cualquier persona puede ser feminista.

Las personas también pueden tener diferentes motivos para ser o convertirse en feministas. ¡Nunca es demasiado tarde! Como sucede con cualquier etiqueta, algunas personas se proclaman feministas con orgullo, mientras que otras pueden tener valores feministas pero deciden no usar la etiqueta . Además, al contrario de lo que ocurre con los estereotipos, el hecho de odiar a los hombres no convierte a alguien en feminista .

¿Cómo es el feminismo en la práctica?

Practicar el feminismo significa, en primer lugar, incluir a las mujeres y las niñas en la toma de decisiones, de modo que puedan asumir un papel de liderazgo en los asuntos que les atañen. De hecho, muchos movimientos de mujeres, incluido el sufragista, han surgido de la negación de la independencia de las mujeres.

Tomemos como ejemplo el trabajo de cuidados. Las personas que se dedican a atender las necesidades de otras personas —infancias y personas de edad, en los hogares y las comunidades— sostienen nuestras sociedades y economías en beneficio de todas las personas. Mirar a través de un prisma feminista el trabajo de cuidados significa percatarse de que la mayoría de estas responsabilidades recaen sobre las mujeres y niñas, a menudo sin remuneración y, en ocasiones, en detrimento de otras oportunidades personales y profesionales.

Practicar el feminismo significa reconocer el valor del trabajo de cuidados (que representa el 40 por ciento del producto interno bruto en algunos países) y garantizar que esas mujeres puedan influir en las políticas gubernamentales y de empleo relacionadas con su labor. Dicho de otro modo, una perspectiva feminista garantiza que las políticas tengan en cuenta las necesidades de todos los géneros por igual .

Con información de ONU Mujeres

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA