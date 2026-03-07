¿Cuántos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad?

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemoró el pasado 4 de marzo, el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas (CMCOEM) recordó el problema grave que se vive en el país sobre esta condición, donde 3 de cada 4 mexicanos padecen de sobrepeso u obesidad .

A finales de 2025, México alcanzó cifras históricas de sobrepeso y obesidad, las cuales profundizan una problemática que afecta al 76.2% de la población adulta a nivel nacional, conformada por un 37.3% con sobrepeso y un 38.9% con obesidad , lo que coloca a México como una de las naciones con mayor prevalencia en el mundo , de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023.

No te pierdas: Cotización peso-dólar tiene terrible cierre semanal

Además, los especialistas del CMCOEM advierten que los programas de prevención y control no han sido suficientes para frenar esta epidemia. De acuerdo con el Atlas Mundial de Obesidad 2025 de la Federación Mundial de Obesidad, si no se actúa con firmeza, para 2030 cerca de 3 mil millones de adultos —alrededor de la mitad de la población adulta del planeta— vivirán con sobrepeso u obesidad . Asimismo, se proyecta que más del 79% de los adultos con sobrepeso u obesidad vivirán en países de ingresos bajos y medios, como muchos de América Latina, Asia y África.

La obesidad, más allá de los hábitos alimenticios

La obesidad constituye un problema complejo, que no puede abordarse únicamente desde el ámbito clínico y desde una sola institución, sino que exige un enfoque integral. Por ello, el CMCOEM insta a la implementación de esfuerzos multisectoriales que involucren al gobierno, organizaciones de salud y sociedad civil para diseñar estrategias efectivas que permitan disminuir el impacto de la obesidad en la población.

“ La obesidad es una enfermedad crónica generada por factores genéticos, hormonales, ambientales y conductuales, que va más allá de los hábitos alimenticios y demanda un tratamiento integral conformado por prevención, educación, intervención clínica y políticas públicas”, señaló el Dr. Carlos Zerrweck López, presidente del CMCOEM. “Además de comprometer la calidad de vida, estas condiciones imponen una carga económica significativa para las familias mexicanas y, por ende, también al sistema de salud”, agregó.

La magnitud de este problema de salud pública genera consecuencias alarmantes que impactan no solo a millones de familias, sino también al sistema de salud mexicano, el cual enfrenta retos crecientes para manejar las complicaciones y comorbilidades de esta enfermedad, como diabetes, hipertensión arterial, afecciones cardíacas como cardiopatías y ataques cerebrales, cálculos biliares y trastornos hepáticos, apnea del sueño, irregularidades menstruales, síndrome de ovario poliquístico, entre otras condiciones relacionadas.

Cirugía bariátrica en México

Hoy en día, la cirugía bariátrica se posiciona como una opción segura y efectiva que emerge como herramienta fundamental para enfrentar la obesidad. De acuerdo con investigaciones recientes, este procedimiento mínimamente invasivo no solo facilita la pérdida de peso en los pacientes, sino que también eleva su calidad de vida y reduce la aparición de enfermedades crónicas asociadas. Adicionalmente, alivia la carga económica tanto para los individuos como para el sistema de salud, al disminuir la frecuencia de afecciones vinculadas a la obesidad.

El CMCOEM convoca a las autoridades a colocar la obesidad en el centro de la agenda de salud pública y a desarrollar programas completos de prevención y tratamiento. De igual modo, exhorta a la población a adoptar acciones inmediatas, sobre todo tras la temporada decembrina, para impedir que el peso adicional se transforme en un problema crónico.

Con información del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA