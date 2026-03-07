Sarampión en México: Lo que hay que hacer además de vacunarse

Ante el brote de sarampión en México, debe reconocerse que la vacunación sigue siendo la intervención más eficaz para interrumpir la cadena de transmisión, pero existen algunos hábitos que colaboran en la prevención.

En las últimas semanas, México ha registrado un repunte significativo de casos de sarampión en distintas entidades del país. Las alertas se activaron tras detectarse un brote relevante en la región norte; no obstante, la propagación del virus se ha extendido a nivel nacional. De acuerdo con cifras del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), actualmente se contabilizan alrededor de 9 mil 478 casos confirmados, distribuidos en los 32 estados de la República.

“El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que conocemos: se transmite con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Si bien su mayor incidencia se observa en niñas y niños de entre 1 y 4 años, puede presentarse a cualquier edad, incluso en la vida adulta, especialmente en quienes no la contrajeron durante la infancia. Además, este virus tiene la capacidad de debilitar el sistema inmunológico y reducir temporalmente las defensas del organismo frente a otras infecciones, representando un riesgo significativo para la salud”, mencionó el Dr. Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec y especialista en metabolismo humano.

Ante este panorama, es fundamental incorporar hábitos de prevención y autocuidado en la vida cotidiana para reducir los factores de riesgo . Algunas estrategias clave son:

Uso de cubrebocas : Una persona con un brote activo puede contagiar a entre 12 y 18 personas no vacunadas. Esto se debe a que el virus puede permanecer suspendido en el aire hasta por dos horas después de que la persona infectada haya abandonado un espacio cerrado. En este contexto, el uso de cubrebocas en lugares concurridos se convierte en una medida preventiva clave, al funcionar como una barrera física que reduce la probabilidad de exposición al virus.

Refuerza tu sistema inmune : Mantener un sistema inmunológico fuerte comienza con hábitos cotidianos: una alimentación equilibrada, un descanso reparador y una adecuada gestión del estrés son pilares fundamentales. No obstante, este cuidado también puede abordarse desde una perspectiva celular, aumentando los niveles de glutatión, una molécula que el propio organismo produce, y que desempeña un papel clave en la protección frente a la oxidación celular, el fortalecimiento de las defensas y la regulación de los procesos inflamatorios. Con el paso del tiempo, sus niveles tienden a disminuir; por ello, podemos optar por incorporar suplementos precursores de glutatión, como Immunocal, que puede contribuir a estimular su producción natural en el cuerpo.

Mantener ventilación : En una rutina marcada por la convivencia en espacios compartidos, oficinas, aulas o transporte público, la ventilación se vuelve un elemento esencial para la salud colectiva. Pasar gran parte del día en lugares cerrados incrementa la necesidad de incentivar la circulación de aire natural. Mantener puertas y ventanas abiertas siempre que sea posible contribuye a renovar el ambiente y a reducir la concentración de agentes potencialmente peligrosos.

Incrementa la higiene : La higiene cotidiana continúa siendo una de las medidas preventivas más efectivas. Lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse ojos, nariz y boca son hábitos clave para disminuir el riesgo de contagio. A esto se suma la limpieza regular de superficies y objetos de uso común, desde escritorios y mobiliario escolar hasta muebles del hogar, especialmente en los espacios donde pasamos la mayor parte del tiempo.

“Más allá de las medidas preventivas cotidianas, es crucial entender que la contención del sarampión requiere una estrategia integral. La vacunación sigue siendo la intervención más eficaz para interrumpir la cadena de transmisión, mientras que el cuidado del sistema inmunológico aporta una capa adicional de protección frente a las complicaciones asociadas al virus . En un contexto de aumento de casos, reforzar la cultura de prevención y la responsabilidad colectiva es esencial para proteger tanto a los grupos más vulnerables como a la población en general”, añadió el Dr. Palafox.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA