Mañana domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer , una fecha que prevé jornadas de manifestaciones, como la marcha que se tiene programada en la Ciudad de México (CDMX) y sobre la cual Estados Unidos emitió una alerta.

La embajada de Estados Unidos en México alertó a la ciudadanía estadounidense en nuestro país por actos de vandalismo y violencia en la marcha del 8 de marzo con destino al Zócalo de la Ciudad de México , en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Además, previno a sus ciudadanos por una marcha prevista para este sábado en la representación diplomática de Polanco, a las 11:00 horas, contra la acción militar estadounidense en Irán.

Explicó que el domingo se esperan "interrupciones" en toda la Ciudad de México y habrá salidas de contingentes desde la Glorieta de las Mujeres, del Monumento a la Revolución, de la Glorieta de la Diana y del Ángel de la Independencia.

Recomendó al personal de la embajada que evite las protestas activas y que tenga precaución con las grandes concentraciones o manifestaciones , monitorear los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

En caso de emergencia, la embajada de Estados Unidos pidió llamar al 911.

Marcha del 8M: CDMX, con vallas y tablas

En anticipación a la manifestación del domingo 8 de marzo, hoteles, restaurantes, plazas y museos en el Paseo de la Reforma y avenida Juárez se han colocado vallas de metal y tablas de madera para cubrir ventanas y evitar daños.

Sobre avenida Juárez, diversos establecimientos de la zona han sido resguardados con barricadas metálicas para proteger sus fachadas, como el restaurante Sonora Grill, el Hotel Barceló México Reforma y el Hotel Hilton colocados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

OA