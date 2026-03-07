El Día Internacional de la Mujer (8M) se conmemora mañana domingo 8 de marzo y, ante esta fecha, están previstas marchas por todo México, pero quizás la que más se evidencía por la congregación de manifestantes y el historial de expresiones violentas es la de la Ciudad de México (CDMX). Y la capital del país ya se prepara para estas protestas.

En anticipación a la manifestación del domingo 8 de marzo, hoteles, restaurantes, plazas y museos en el Paseo de la Reforma y avenida Juárez se han colocado vallas de metal y tablas de madera para cubrir ventanas y evitar daños .

Sobre avenida Juárez, diversos establecimientos de la zona han sido resguardados con barricadas metálicas para proteger sus fachadas, como el restaurante Sonora Grill, el Hotel Barceló México Reforma y el Hotel Hilton colocados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En la sucursal de Telmex ubicada sobre avenida Juárez también fueron colocadas tablas de madera para cubrir las ventanas.

A lo largo de Paseo de la Reforma, plazas comerciales como Reforma 222, Reforma 180 y Reforma 226 cuentan con vallas metálicas, con accesos habilitados para trabajadores y visitantes.

En la zona también se observaron oficinas y comercios, con tablas de madera colocadas en las ventanas. Por el momento, en inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, los negocios permanecen sin protecciones visibles .

Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por marcha en CDMX

La embajada de Estados Unidos en México alertó a la ciudadanía estadounidense en nuestro país por actos de vandalismo y violencia en la marcha del 8 de marzo con destino al Zócalo de la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Explicó que el domingo se esperan "interrupciones" en toda la Ciudad de México y habrá salidas de contingentes desde la Glorieta de las Mujeres, del Monumento a la Revolución, de la Glorieta de la Diana y del Ángel de la Independencia.

Recomendó al personal de la embajada que evite las protestas activas y que tenga precaución con las grandes concentraciones o manifestaciones, monitorear los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

En caso de emergencia, la embajada de Estados Unidos pidió llamar al 911.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA