Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una fecha que no es motivo de celebración, sino de reflexión acerca de las condiciones que guardan las mujeres en el mundo. Para dimensionar el motivo de las manifestaciones en este día, hay que revisar cifras:

El 8 de marzo de 2026, Día Internacional de la Mujer, ONU Mujeres lanza una alerta al mundo: los sistemas de justicia encargados de defender los derechos y el Estado de derecho están fallando a las mujeres en todo el planeta. A escala mundial, las mujeres solo tienen el 64 por ciento de los derechos legales de los que gozan los hombres , lo que las expone a sufrir discriminación, violencia y exclusión en todas las etapas de su vida.

Esta es una de las conclusiones del nuevo informe del Secretario General de las Naciones Unidas, “Garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas”. El mismo informe revela que en más de la mitad de los países del mundo —el 54 por ciento— la violación sigue sin definirse sobre la base del consentimiento, lo que significa que una mujer puede ser violada sin que la ley lo reconozca como delito . A día de hoy, en virtud de la legislación nacional, todavía se puede obligar a una niña a casarse en casi tres de cada cuatro países. Además, en el 44 por ciento de los países, la ley no establece la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, lo que significa que, por ley, las mujeres pueden seguir cobrando menos por el mismo trabajo .

“Cuando se niega la justicia a las mujeres y niñas, el daño va mucho más allá de un caso concreto. La confianza pública se erosiona, las instituciones pierden legitimidad y el propio Estado de derecho se debilita. Un sistema judicial que falla a la mitad de la población no puede alardear de estar defendiendo la justicia”, afirmó Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

Aún falta mucho

A medida que se intensifica la oposición a los compromisos de larga data en materia de igualdad de género, se aceleran las violaciones de los derechos de las mujeres y niñas, alimentadas por una cultura mundial de impunidad que impregna desde los tribunales hasta los espacios en línea y los conflictos. Se están reescribiendo las leyes para restringir las libertades de las mujeres y niñas, silenciar sus voces y permitir que los abusos queden sin castigo. Dado que el ritmo de evolución de la tecnología supera al de la regulación, las mujeres y niñas se enfrentan a una violencia digital cada vez mayor en un clima de impunidad en el que quienes las agreden rara vez rinden cuentas. En los conflictos, la violación sigue utilizándose como arma de guerra; los casos denunciados de violencia sexual han aumentado un 87 por ciento en tan solo dos años.

El informe del Secretario General de las Naciones Unidas también demuestra que el progreso es posible: el 87 por ciento de los países han promulgado leyes contra la violencia doméstica, y más de 40 países han reforzado la protección constitucional de las mujeres y niñas en el último decenio. Sin embargo, las leyes por sí solas no bastan. Las normas sociales discriminatorias —estigmatización, culpabilización de las víctimas, miedo y presión de la comunidad— siguen silenciando a las supervivientes y obstruyendo la justicia, lo que hace posible que incluso las formas más extremas de violencia, incluido el femicidio, queden impunes . El acceso de las mujeres a la justicia también se ve obstaculizado por realidades cotidianas como el costo, el tiempo, el idioma y una profunda falta de confianza en las instituciones encargadas de protegerlas.

En este Día Internacional de la Mujer 2026, bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Por y para todas”, ONU Mujeres hace un llamado a adoptar medidas urgentes y decididas para poner fin a la impunidad, defender el Estado de derecho y lograr la igualdad —en la ley, en la práctica y en todos los ámbitos de la vida— para todas las mujeres y niñas. Además, el 70.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer —el máximo órgano intergubernamental de las Naciones Unidas que establece normas mundiales en relación con los derechos de las mujeres y la igualdad de género— representa una oportunidad única para la generación actual de revertir el retroceso que están experimentando los derechos de las mujeres y garantizar la justicia. “Ha llegado la hora de actuar, de manifestarnos y exigir derechos, justicia y acción para que todas las mujeres y niñas podamos vivir seguras, hablar con libertad y vivir en igualdad”, subrayó Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la apertura del 70.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer tendrán lugar este año el mismo día, de forma consecutiva, el 9 de marzo de 2026 en la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir de las 9.00 h (hora estándar del este) y en línea.

Con información de ONU Mujeres

