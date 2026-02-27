En el marco del Día Internacional de la Mujer, diversos colectivos feministas se preparan para tomar las calles de Guadalajara el próximo domingo 8 de marzo de este 2026 con el objetivo de visibilizar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.

Ruta de la marcha separatista “México 2026: Sede mundial de la violencia contra las mujeres”

Este año los colectivos han anunciado que habrá dos manifestaciones en la Perla Tapatía en diversos horarios, la primera por parte del Frente Feminista de Jalisco, quien convoca a la marcha separatista “México 2026: Sede mundial de la violencia contra las mujeres” el próximo domingo 8 de marzo en la Glorieta de las y los desaparecidos, la hora de la concentración es a las 12:00 pm, y a las 1:30 pm de la tarde comenzarán a tomar las calles en dirección a el andador Alcalde frente a Palacio de Gobierno y Plaza de Armas, donde se encuentra la Antimonumenta.

"El Estado se prepara para el Mundial 2026. Se anuncian 5.5 millones de turistas y millones de pesos para 39 días de espectáculo. Mientras tanto, a las mujeres nos siguen asesinando todos los días. / Las desapariciones continúan. / La violencia feminicida no se detiene. / La justicia sigue siendo una deuda", escribió el colectivo en la convocatoria.

La marcha seguirá el siguiente recorrido:

Sale de la Glorieta de las y los desaparecidos, continúa sobre Avenida Chapultepec Sur, avanzarán sobre Avenida Vallarta, para seguir sobre Avenida Juárez, hasta llegar a la Antimonunmenta.

Cabe destacar que esta es una marcha separatista, por lo que solo pueden participar mujeres, niñas y niños hasta los 12 años.

Ruta de la marcha “Juntxs contra todo despojo”

La red Yo Voy 8 de Marzo convoca a las personas a marchar en el Día Internacional de la Mujer; el punto de reunión será en el Parque Morelos a las 16:00 horas, para las 16:30 horas comenzar a agruparse y finalmente a las 5:00 pm marchar en dirección al Andador Escorza renombrado como “Andador Palestina Libre”.

“Este 8M 2026 tomamos juntos las calles y acuerpamos con fuerza en nuestra resistencia unida y organizada contra el despojo en todas sus formas de violencia, discriminación y opresión”, se lee en la convocatoria.

La marcha seguirá la siguiente ruta:

Inicia en el Parque Morelos, continua sobre Calzada Independencia Sur y sigue por Avenida Juárez, hasta llegar al Andador Palestina.

La red Yo Voy 8 de Marzo compartió el orden que tendrá el contingente, entre los que destacan familiares de personas desaparecidas, mujeres y disidencias, además de un área mixta.

