Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), advirtió a aquellos que están en contra del Gobierno federal que pueden criticarlo, pero la llamada Cuarta Transformación no se detendrá.

Al participar en el desfile cívico militar por el 212 aniversario de la Independencia de México, que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, la secretaria califico como "admirable" que con el paso del tiempo la figura del Ejecutivo federal va creciendo hasta sumar el apoyo de más de las dos terceras partes de la población.

Afirmó que la transformación no se detendrá porque no es obra de un solo hombre, sino por la obra cotidiana de millones de mexicanos.

"Que les quede claro a quienes aún están en contra del proceso de transformación, podrán criticarnos, no importa. Este gran movimiento está en marcha y no se detendrá porque la transformación no es obra de un solo hombre. Es una obra cotidiana de millones de mexicanos", dijo.

La titular de la SSPC calificó como "admirable" como al paso de los meses, en casi cuatro años de gobierno, la figura del Presidente López Obrador va creciendo hasta sumar el apoyo de más de las terceras partes de la población.

"Es admirable cómo al paso de los meses de su gobierno, la figura de López Obrador va creciendo hasta sumar el apoyo de más de las dos terceras partes de la población porque representa los ideales de los mexicanos. Y con sus acciones, están convencidos de su lucha por transformar al país, lo que también ha permitido que México recobre el respeto y la dignidad de la comunidad internacional", agregó.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que la transformación que ha iniciado el gobierno del Presidente López Obrador no se trata solo de un cambio de gobierno, sino de un "auténtico cambio de régimen" que busca terminar con los privilegios y la corrupción.

"La transformación emprendida por el gobierno del presidente López Obrador, no se trata solo de un cambio de gobierno, sino de un auténtico cambio de régimen, para terminar con los privilegios, la corrupción y la guerra. Somos parte de un gobierno que busca la paz".

