Ponerse los audífonos para sobrellevar la jornada laboral es un hábito común en México, pero una duda frecuente asalta a los empleados: ¿es legal que las empresas lo prohíban? Conocer estos lineamientos evita conflictos innecesarios y ayuda a mejorar la productividad sin romper las reglas. La Ley Federal del Trabajo (LFT) es el marco que regula las relaciones laborales en el país.

¿La LFT prohíbe la música en el trabajo?

Sin embargo, cuando se trata de amenizar el día con música, la legislación no emite una prohibición directa ni un permiso explícito para los trabajadores.

Esta laguna legal significa que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no sancionará a una empresa simplemente por permitir esta práctica. La decisión final recae en las normativas internas de cada compañía y en la naturaleza de las actividades desempeñadas.

El poder del Reglamento Interior de Trabajo

El secreto legal se esconde en el artículo 423 de la normativa laboral. Esta sección establece que los centros de empleo pueden dictar las normas necesarias para garantizar la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo de las funciones diarias.

Por lo tanto, el Reglamento Interior de Trabajo es el documento definitivo que dicta las reglas del juego. Si un empleador estipula en este manual que el uso de auriculares está restringido, la prohibición es completamente legal y de carácter obligatorio.

Los departamentos de Recursos Humanos suelen justificar estas restricciones basándose en la prevención de riesgos. En fábricas, construcciones o puestos de atención al cliente, el aislamiento auditivo representa un peligro inminente o una barrera para la calidad del servicio.

Beneficios de la música en el trabajo

A pesar de las posibles restricciones, diversos estudios demuestran que escuchar melodías instrumentales reduce el estrés. Además, esta práctica aumenta significativamente la concentración y la atención enfocada en tareas administrativas o creativas.

Para los corporativos que sí permiten esta flexibilidad, la clave radica en el sentido común y el respeto por el entorno. Mantener un ambiente laboral armónico exige que los gustos personales no interfieran con la dinámica del equipo ni con la comunicación interna.

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Consejos para evitar conflictos laborales

Si la empresa no tiene una prohibición explícita, los expertos recomiendan seguir ciertas pautas básicas para mantener un perfil profesional. A continuación, se presentan algunas recomendaciones clave para disfrutar de las playlists sin problemas:

Usar audífonos: Evitar el uso de bocinas que alteren el espacio compartido.

Evitar el uso de bocinas que alteren el espacio compartido. Regular el volumen: El trabajador debe ser capaz de escuchar si un colega le habla o si suena una alarma.

El trabajador debe ser capaz de escuchar si un colega le habla o si suena una alarma. Revisar las políticas: Consultar siempre con los superiores antes de asumir que está permitido.

Aunque ninguna ley federal prohíbe directamente disfrutar de los artistas favoritos durante la jornada, la empresa tiene la última palabra. Revisar el contrato y el reglamento interno es fundamental para asegurar que estos hábitos no pongan en riesgo el empleo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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