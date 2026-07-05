Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 5 de julio informa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

