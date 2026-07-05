Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 5 de julio informa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Martes 7 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Sábado 11 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque