Mientras Venezuela lucha por recuperarse de los devastadores sismos, el caso de la influencer Paola Faria nos obliga a cuestionar la ética en redes sociales durante emergencias humanitarias que requieren ayuda real, no solo likes.

El desastre y la llegada de ayuda a Venezuela

El pasado miércoles 24 y viernes 26 de junio, sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron al país sudamericano. Ante la catástrofe, más de mil 600 rescatistas internacionales y brigadistas de Protección Civil aterrizaron para apoyar, sumándose a figuras públicas que enviaron donaciones.

Sin embargo, la participación de Paola Faria fue duramente criticada y acusada de "robar cámara". La indignación estalló luego de que la mujer posara junto a botellas de agua y víveres como si se tratara de una "alfombra roja", ignorando la gravedad del entorno.

Polémica de la influencer Paola Faria en Venezuela

En el video difundido, se observa a la creadora de contenido esforzándose por destacar su apariencia. Luciendo un look vacacional con lentes de sol rosas y un peinado producido, dio a entender que su protagonismo era más importante que la ayuda humanitaria.

Además, Faria se mostró posando profesionalmente y esbozando una gran sonrisa frente a las cámaras. Para miles de internautas, esta actitud resultó contradictoria e insensible frente al doloroso contexto de pérdidas que actualmente vive el pueblo venezolano.

Hasta el momento, la figura pública no se ha pronunciado oficialmente para aclarar sus intenciones. Lo único que se sabe con certeza es que su cuenta oficial de Instagram ha sido dada de baja tras la inmensa ola de comentarios negativos.

Lecciones de labor humanitaria

Este suceso demuestra la complejidad que enfrentan las figuras públicas al realizar labor humanitaria. Las críticas dejaron claro que existe un límite ético muy marcado entre promover genuinamente el apoyo internacional y lucrar visualmente con una desgracia.

Mientras el debate continúa, la prioridad sigue siendo la recuperación de las zonas afectadas. La solidaridad efectiva, apoyada por los Equipos USAR, se mide en acciones concretas sobre los escombros y en el respeto hacia quienes lo han perdido todo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS