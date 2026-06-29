WhatsApp más seguro: cómo mensajear sin compartir tu número de teléfono

Compartir tu número para iniciar un chat será cosa del pasado. WhatsApp habilitó la reserva de nombres de usuario, una actualización urgente para tu privacidad. Si tienes un nombre común, debes actuar rápido hoy mismo para evitar que alguien más registre tu identidad digital.

Esta histórica modificación impulsada por Meta transforma cómo nos conectamos. La plataforma permitirá buscar contactos utilizando un identificador único con arroba, eliminando la obligación de intercambiar dígitos telefónicos con desconocidos.

El objetivo es frenar el spam y evitar que información sensible quede expuesta. Al ocultar el número, los usuarios obtienen una capa de seguridad inédita, respondiendo a una demanda histórica de la comunidad.

¿Cómo ocultar mi número en WhatsApp?

A continuación te decimos cómo poner en marcha esta función:

Agrega tu alias: ingresa a la configuración de la aplicación. En el apartado de perfil aparecerá una nueva sección dedicada a la creación de este identificador, el cual debe ser alfanumérico y original. La aplicación enviará una notificación en la pantalla principal cuando la opción esté habilitada en tu región para realizar el registro.

Según reportes de WABetaInfo, el sistema no permite caracteres complejos ni suplantación. Una vez que registras un nombre, queda bloqueado permanentemente para el resto de los tres mil millones de internautas.

Una estrategia de seguridad conocida

Aunque es innovador para el ecosistema de Mark Zuckerberg, este mecanismo lleva años funcionando en aplicaciones rivales. Telegram demostró que los alias facilitan la comunicación sin comprometer datos personales.

La adopción de esta mecánica estandariza la privacidad digital. Expertos en ciberseguridad celebran la decisión, ya que mitiga los riesgos de acoso y la venta de bases de datos.

Impacto en creadores y empresas

Las cuentas comerciales y creadores de contenido serán grandes beneficiados. Podrán unificar su presencia digital reclamando el mismo nombre que utilizan en Instagram o Facebook , facilitando el contacto comercial. La llegada de los nombres de usuario marca un hito en el servicio. Preparar tu alias y reservarlo cuanto antes garantizará que mantengas tu identidad intacta en esta nueva era de mensajería.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS