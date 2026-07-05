Accidentes de pipas no disminuyen, a pesar de nuevas normas

A pesar de los lineamientos del Gobierno federal para que los distribuidores de gas LP adecuen sus unidades a la nueva regulación, los accidentes con pipas continúan cobrando vidas y exhiben que el principal desafío no radica únicamente en endurecer las normas, sino en garantizar su cumplimiento.

La tragedia ocurrida el 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, donde la explosión de una pipa dejó 32 personas fallecidas y más de 90 lesionadas, marcó un parteaguas en la regulación del transporte de gas licuado. A raíz de ese hecho, el Gobierno federal emitió nuevos lineamientos para reforzar la seguridad de las unidades y reducir el riesgo de siniestros. Pero los percances persisten. El caso más reciente ocurrió el pasado 1 de julio en la carretera México-Veracruz, en Tlaxcala, donde una pipa con dos contenedores de combustible volcó y explotó en una curva. El accidente dejó un conductor muerto y dos personas lesionadas.

La regulación emergente establece requisitos técnicos y operativos para las empresas que transportan gas mediante tractocamiones, semirremolques y autotanques. Entre las principales obligaciones se encuentra portar leyendas visibles como: “Servicio para el transporte de gas LP” y “Peligro: gas LP”, además de incluir números telefónicos de emergencia, el domicilio de la central de resguardo y la capacidad total de la unidad. Las pipas también deben contar con extintores portátiles, cinta estática, señales reflejantes, lámpara de mano y calzas para inmovilización. En materia tecnológica, la norma exige gobernadores de velocidad que limiten la circulación a 80 kilómetros por hora, sistemas GPS activos, válvulas de máximo llenado, medidores de nivel y temperatura del gas, así como placas de identificación con información técnica de los recipientes no desmontables. Y se contemplan inspecciones internas y externas, además de pruebas hidrostáticas para verificar la integridad estructural de las unidades.

Especialistas consideran que el éxito de las nuevas disposiciones depende de la vigilancia que ejerzan las autoridades.

Raquel Gutiérrez Nájera, investigadora de la Universidad de Guadalajara, señaló que los nuevos lineamientos corrigen deficiencias importantes, particularmente en el control de velocidad y el monitoreo permanente de las unidades. Advirtió que, sin inspectores capacitados y supervisiones constantes, las disposiciones podrían quedarse únicamente en el papel.

Ernesto Ávalos Rolón, académico de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, consideró indispensable establecer verificaciones periódicas a las empresas dedicadas al transporte de gas, debido al alto riesgo que representa el manejo de materiales inflamables.

Mientras tanto, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente mantiene en consulta pública dos proyectos de Normas Oficiales Mexicanas que complementarán el nuevo marco regulatorio con mayores exigencias para autotanques, semirremolques y el transporte de gas natural. Desde abril corre una prórroga de seis meses para que las empresas adapten sus unidades a las nuevas especificaciones de seguridad.

Para especialistas, ese periodo representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura y la capacitación, pero también una prueba para demostrar que la supervisión será tan rigurosa como las nuevas reglas.