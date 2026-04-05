Chapala tendrá rueda de la fortuna y teleférico en su malecón por Semana de Pascua

Con un costo de 70 pesos por persona y 50 para los juegos infantiles, el malecón de Chapala tendrá una rueda de la fortuna, un teleférico y una oferta de actividades recreativas para que turistas y habitantes disfruten de una vista panorámica del lago durante la Semana de Pascua.

El horario es de lunes a viernes de las 17:00 a las 22:00 horas; los sábados y domingos el servicio operará de las 12:00 a las 22:00 horas. Sumado a ello, en el malecón se pueden adquirir paseos en lancha, recorridos por las tradicionales casonas y visitas a la antigua estación del tren. Tanto los juegos infantiles como el teleférico y la rueda de la fortuna estarán en el lugar hasta el domingo 12 de abril.

El lago de Chapala se encuentra al 70 por ciento de su capacidad, por lo que se podrá apreciar la “belleza natural” del vaso lacustre, indicó el Gobierno municipal a través de un comunicado. También se cuenta con oferta hotelera para recibir a turistas locales, nacionales e internacionales.

Queman el acueducto Solís – León en Chapala

Por otro lado, como parte de las tradiciones de la Semana Santa, ayer ciudadanos y feligreses quemaron una figura de Judas que tenía un mensaje que leía “Acueducto Solís”. El objetivo de esta jornada era contar con un enfoque social, representando problemáticas que afectan a la comunidad y promoviendo un mensaje de unidad, paz y esperanza.

Con esta quema, el Gobierno municipal informó que la comunidad ribereña expresó su postura ante la construcción de la obra. “Los municipios de la ribera de Chapala están unidos en defensa del lago más grande de México ante la amenaza que representa la obra del Acueducto Solís – León, que abastecerá a más de 3.5 millones de personas de municipios del corredor industrial de Guanajuato”, se lee en el comunicado.

El ayuntamiento explicó que la Presa Solís es un afluente principal del Lago de Chapala; la obra atentaría contra los excedentes para el vaso lacustre, por lo que se pondría en riesgo al ecosistema y a familias.

Como parte de la quema de Judas, en otra de las figuras se colocó un cartel en el que se leía “Cristiano CR7”, como muestra de rechazo a la ausencia del jugador portugués en el partido de reinauguración del Estadio Azteca con el partido de México vs Portugal.

MF