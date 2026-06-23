Comisión avala quitar cobro por uso de bicicletas eléctricas

La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen para quitar los cobros por el uso de bicicletas eléctricas del sistema MiBici. Se trata de una iniciativa que plantea modificar la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco aprobada para 2026, la cual establece que el uso de bicicleta eléctrica en el sistema de MiBici tiene un costo en la actualidad de 10 pesos por su uso hasta por 10 minutos. Dicha ley también marca un cobro de dos pesos por cada minuto extra. La diputada Gabriela Cárdenas explicó que se busca que no haya cobros extras por el uso de las bicicletas eléctricas.

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Se busca promover el uso de la bicicleta en la ciudad

“Se les quita el cobro de los primeros 10 minutos; había un cobro de desanclaje y se está quitando este cobro”. La idea es promover el uso de la bicicleta, el que puedan tener un incentivo para poderla usar. Hay que decir que los primeros 10 minutos costaban 10 pesos; estamos proponiendo que sea sin costo". El cobro de dos pesos por cada minuto después de su uso inicial por 10 minutos se mantendrá según el dictamen aprobado por la comisión. El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue quien envió la propuesta al Congreso local para eliminar el cobro, con el fin de que se impulse el uso de las bicicletas eléctricas. Por esa razón, la diputada explicó que se está haciendo una reestructuración para renovar el sistema de MiBici.

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La suscripción al sistema de MiBici también tuvo un incremento anual

“Recordar que se está haciendo una reestructuración a todo el proyecto de MiBici Pública; lo que se está buscando es renovar todas las bicicletas que sean eléctricas, que las estaciones estén en muy buenas condiciones”, mencionó. La suscripción al sistema de MiBici también tuvo un incremento anual, al pasar de un costo de 494 pesos durante el año anterior hasta los 600 pesos para este año, aunque el incremento en el costo se justificó por la incorporación de las bicicletas eléctricas al sistema. Este año, se adquirieron mil bicicletas eléctricas para incorporarlas al sistema de MiBici, las cuales se instalarán en distintos ciclopuertos que forman parte del sistema.

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AS