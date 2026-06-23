La Secretaría de Transporte (Setran) informó que del 23 al 26 de junio se implementarán ajustes temporales en diversas rutas del transporte público que circulan por la zona de la Glorieta de La Minerva, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, con motivo de las actividades programadas por las proyecciones de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el concierto gratuito de Alejandro Fernández.

De acuerdo con la dependencia, los cierres viales y desvíos de rutas comenzarán a las 16:00 horas los días 23 y 24 de junio, mientras que el 26 de junio las modificaciones entrarán en vigor a partir de las 14:00 horas.

Para el concierto del cantante tapatío, programado el 25 de junio, los ajustes al transporte público iniciarán desde las 6:00 horas y se mantendrán hasta que concluyan las actividades previstas en la zona.

Como parte del operativo, la Secretaría habilitará paradas temporales sobre los recorridos alternos de las rutas afectadas, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y facilitar los desplazamientos de las personas usuarias.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a planear con anticipación sus traslados, considerar posibles incrementos en los tiempos de recorrido y mantenerse informada sobre las rutas alternas, cierres viales y cambios al transporte público a través de sus canales oficiales.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte

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Rutas de camiones de camiones que modificarán sus derroteros temporalmente

Las rutas C108, T03 López Mateos y C123 Dos Vías en sentido hacia la Minerva retornarán en avenida México; de vuelta lo harán en Niños Héroes.

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De ida, la C74 no tendrá modificaciones, mientras que en el sentido de regreso, hacia la Minerva, tomará Circunvalación Agustín Yáñez, avenida de los Arcos, Niños Héroes y López Mateos, para continuar su derrotero habitual.

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La C79, hacia el Centro de Guadalajara, tomará López Mateos, Niños Héroes, avenida de Los Arcos, Lerdo de Tejada, Américas y continuará su recorrido habitual; en dirección a la Minerva circulará por Américas, Niños Héroes y López Mateos para seguir con su ruta.

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La C124 no tendrá modificaciones de ida, mientras que hacia la Glorieta La Estampida tomará La Paz, Diagonal Golfo de Cortés, Niños Héroes y López Mateos. La C140, oriente a poniente, recorrerá Vallarta, Américas y avenida México; de regreso lo hará por esta vialidad, Luis Pérez Verdad y avenida La Paz.

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Las C109 y C110 Vías, hacia el Centro tapatío, irá por avenida de Los Arcos, Lerdo de Tejada, Américas y Pedro Moreno para retomar su trayecto; hacia la Minerva tomará Morelos, Américas, Niños Héroes y Avenida de los Arcos.

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Las R01 y R03 SITREN, con dirección a la Minerva, circularán por Vallarta, Américas, México e Hidalgo para regresar a la normalidad. Las T22 Y V02 López Mateos, sur a norte hacia la Minerva, retornarán en la Glorieta la Estampida.

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T18 y T18A Terranova, de Niños Héroes hacia la Minerva tomarán Circunvalación Agustín Yáñez, avenida de Los Arcos y avenida La Paz para retornar por Circunvalación Agustín Yáñez. De avenida México hacia la Minerva circularán por López Mateos y darán un retorno en U sobre avenida Hidalgo para retomar su recorrido habitual.

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C121A Y C121B tendrá un recorte de su recorrido en la Glorieta de avenida México y Diagonal Golfo de Cortés; hacia la Minerva retornarán el la Glorieta la Estampida.

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Por últimos, las rutas C104 Plaza del Sol y C104 Plaza Galerías, hacia el Centro, tomarán avenida de Los Arcos, Lerdo de Tejada, Américas y Pedro Moreno para retomar su recorrido; hacia la Minerva irán por Morelos, Américas, Niños Héroes y Avenida de Los Arcos.

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