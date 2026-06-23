Chequia vs México: ¿Dónde ver el partido en Guadalajara GRATIS? Lugares con pantalla GIGANTE

Este martes 23 de junio inició la habilitación de pantallas gigantes en la Glorieta Minerva para ver los partidos del Mundial 2026 de Colombia contra República Democrática del Congo, México vs República Checa y España vs Uruguay. De acuerdo al informe del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en total habrá DOS pantallas gigantes en la Glorieta La Minerva. Se espera que haya gran asistencia, por lo que en esta nota te decimos otras opciones para ver la jornada mundialista en Guadalajara gratis.

Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026, tanto locales como turistas pueden congregarse en diversos puntos estratégicos de la ciudad para seguir las transmisiones en vivo de la Selección Mexicana y el resto de los equipos que participan en la Copa del Mundo.

FIFA Fan Fest en Guadalajara

El “Fifa Fan Fest” es un espacio gratuito que permite a los miles de fanáticos disfrutar de los partidos en pantallas gigantes de alta definición, adquirir mercancía oficial exclusiva y participar en dinámicas interactivas que mantienen la energía al máximo durante toda la jornada deportiva.

Zona Fan Vibra Jalisco

La Zona Fan "Vibra Jalisco", instalada en el tradicional Auditorio Benito Juárez, se perfila como una alternativa insuperable para no perder detalle del torneo. Además de las proyecciones deportivas de primer nivel, este recinto ofrece una agenda cultural completa que incluye conciertos en vivo de artistas reconocidos y una amplia variedad de negocios de comida para “matar el antojo” de los aficionados.

Fut Fest UDG

El “Fut Fest UDG”, un evento celebrado en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. Aquí, la majestuosa Pantalla Bicentenario es protagonista para transmitir los encuentros, complementando la experiencia visual con ciclos de cine temático, actividades artísticas diversas y un ambiente sumamente seguro y didáctico para los más pequeños del hogar.

La Fiesta del Futbol en Plaza de las Américas

La Plaza de las Américas se convierte en un punto de encuentro tradicional que abre las puertas de "La Fiesta del Futbol" desde las 11:00 de la mañana todos los días de partido. Este lugar destaca por su ambiente relajado y familiar, ideal para quienes desean combinar el turismo religioso y arquitectónico característico de Zapopan con la inigualable emoción de la Copa del Mundo.

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El Mundial 2026 ha transformado a Guadalajara en un vibrante epicentro global de alegría, pasión y fraternidad deportiva. Ya sea vibrando de emoción entre miles de personas en una plaza pública histórica, Guadalajara demuestra una vez más por qué es considerada una de las anfitrionas más cálidas, festivas y mejor preparadas de todo el mundo. Recuerda llegar temprano donde vivirás tu experiencia futbolística para asegurar tu lugar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS