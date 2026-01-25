Zoológico Guadalajara lanza paquetes de adulto a precio de niño; conoce las fechas

Animate a vivir días llenos de aventura, sorprenderte con la increíble fauna y actividades que el Zoológico Guadalajara tiene para ofrecerte a un precio increíble, pues del 13 de febrero al domingo 1 de marzo de este 2026, todos los paquetes de adulto tendrán el costo de niño.La promoción, bajo el lema “Todos somos niños en el Zoológico Guadalajara” aplica para todas las edades y en todos los paquetes, es decir que durante dichas fechas los precios en las entradas quedarán de la siguiente forma: El Zoológico Guadalajara aclara que dicha promoción no será válida en grupos, excursiones, ni otras promociones. Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos: Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.NA