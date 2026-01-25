Zoológico Guadalajara lanza paquetes de adulto a precio de niño; conoce las fechas

Animate a vivir días llenos de aventura, sorprenderte con la increíble fauna y actividades que el Zoológico Guadalajara tiene para ofrecerte a un precio increíble, pues del 13 de febrero al domingo 1 de marzo de este 2026, todos los paquetes de adulto tendrán el costo de niño.

La promoción, bajo el lema “Todos somos niños en el Zoológico Guadalajara” aplica para todas las edades y en todos los paquetes, es decir que durante dichas fechas los precios en las entradas quedarán de la siguiente forma:

Paquete Guadazoo: 95 pesos (aplica para todas las edades).

(aplica para todas las edades). Paquete Premier: 270 pesos (aplica para todas las edades).

(aplica para todas las edades). Paquete Diamante: 350 pesos (aplica para todas las edades).

El Zoológico Guadalajara aclara que dicha promoción no será válida en grupos, excursiones, ni otras promociones.

¿Qué incluye el Paquete Guadazoo de 95 pesos?

Acceso general al zoológico.

Exhibición de aves en el auditorio techado.

Recorrido por la Villa Australiana.

Visita al Herpetario.

Exploración de la Selva Tropical.

Paso por el Rancho Veterinario.

Visita a la zona Maravillas del Kalahari.

Recorrido por Monkeyland.

Entrada al museo interactivo CIA.

Visita al área de Michilía.

CIMBA: El hospital veterinario más grande y moderno dentro de un Zoológico.

¿Qué incluye el Paquete Premier de 270 pesos?

Acceso general al zoológico.

Asistencia a la exhibición de aves en el auditorio cubierto.

Recorrido por la Villa Australiana.

Visita al Herpetario.

Exploración de la Selva Tropical.

Paso por el Rancho Veterinario.

Visita a la zona Maravillas del Kalahari.

Recorrido por Monkeyland.

Entrada al museo interactivo CIA.

Visita al área de Michilía.

Acceso al Acuario Guadalajara.

Recorrido por el Safari Masai Mara.

Viaje en el Tren Panorámico.

Entrada a Antártida, el reino de los pingüinos.

¿Qué incluye el Paquete Diamante de 350 pesos?

Acceso general al zoológico.

Exhibición de aves en el auditorio techado.

Recorrido por la Villa Australiana.

Visita al Herpetario.

Exploración de la Selva Tropical.

Paso por el Rancho Veterinario.

Visita a Maravillas del Kalahari.

Recorrido por Monkeyland.

Entrada al museo interactivo CIA.

Visita al área de Michilía.

Viaje en el SkyZoo (menores con estatura mayor a 1.10 m y acompañados por un adulto).

Acceso al Acuario Guadalajara.

Paseo por el Safari Masai Mara.

Recorrido en el Tren Panorámico.

Entrada a Antártida, el reino de los pingüinos.

Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

