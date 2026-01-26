Zoológico Guadalajara: Estas personas pueden entrar gratis con este requisito

El Zoológico Guadalajara es una parada obligatoria para los amantes de la naturaleza si se vive en la capital de Jalisco o si se está de visita. Está situado en la Barranca de Huentitán, ocupa 50 hectáreas que se han desarrollado respetando la forma natural del terreno, su flora y sus árboles, y alberga una gran diversidad de animales que van desde aves, mamíferos, peces y reptiles. Este espacio natural tiene varios paquetes de entrada para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu bolsillo. Además, hay un beneficio interesante: algunas personas pueden entrar gratis si cumplen con un requisito concreto.

La cortesía del zoológico puede aplicarse durante todo el año, bajo condiciones que vale la pena conocer antes de planear la visita.

¿Quiénes pueden entrar gratis al Zoológico Guadalajara?

Las personas que celebren su cumpleaños durante el mes de su visita pueden entrar sin costo al Zoológico Guadalajara. El beneficio aplica para todas las edades, incluyendo niñas, niños, adolescentes y adultos, siempre y cuando se respeten las reglas establecidas por la institución.

Para hacer válida la entrada gratis, el cumpleañero debe adquirir el paquete GuadaZoo y presentar documentación oficial que compruebe su identidad y fecha de nacimiento. Sin el cumplimiento de este requisito, el acceso gratuito no procede.

Al momento del ingreso, el visitante deberá llevar estos documentos:

Identificación oficial con fotografía (INE o equivalente), en original y copia.

En el caso de menores de edad, copia del acta de nacimiento y la credencial del INE del adulto acompañante.

La documentación es obligatoria y se solicita directamente en taquilla para validar el beneficio.

FACEBOOK / ZOOLOGICO GUADALAJARA

Consideraciones y restricciones para entrar gratis al Zoológico Guadalajara

La entrada gratuita es válida una sola vez.

No aplica con otras promociones, descuentos o convenios vigentes.

No es válida para grupos, excursiones o visitas escolares.

El Zoológico Guadalajara ofrece entrada gratuita al cumpleañero durante cualquier día del mes de su celebración, como incentivo para elegirlo como opción recreativa. Es importante recalcar que la gratuidad es solo para la persona que cumple años; los acompañantes deberán pagar el costo regular de acceso o del paquete que seleccionen.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF