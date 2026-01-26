Ayer por la noche, elementos del agrupamiento Guardabosques de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara fueron alertados de una persona extraviada en la Barranca de Huentitán.

De acuerdo con el reporte, una mujer de 45 años de edad ingresó a la Barranca por el acceso ubicado en la colonia Huentitán El Bajo y al caer la noche, la falta de visibilidad provocó que perdiera la noción de su ubicación, por lo que comenzó a tener problemas para encontrar el camino de retorno por sus propios medios para poder salir del área.

Las brigadas ingresaron en el territorio de inmediato y desplegaron un operativo de búsqueda para rastrear el sendero que pudiese dar con la persona perdida. Luego de horas de búsqueda, los rescatistas lograron hacer contacto con la afectada quien se encontraba al interior de la barranca.

La mujer se encontraba desorientada y ligeramente deshidratada debido al esfuerzo físico y al tiempo transcurrido en la intemperie. Los elementos Guardabosques lograron estabilizarla y brindarle primeros auxilios necesarios para iniciar el regreso al camino y salir de la zona natural.

La salida se logró cerca de la medianoche. En el ingreso a la zona natural se encontraban familiares de la persona extraviada quienes la recibieron aliviados. Antes de irse, se volvió a hacer una revisión y se determinó que su estado de salud era estable, por lo que pudo regresar a su hogar sin estancia médica.

