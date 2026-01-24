Guadalajara recibe el premio "Cultural Figure of the Year 2025"

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, recibió el premio ‘Cultural Figure of the Year 2025’ para la capital jalisciense, por su liderazgo y compromiso con la cultura como herramienta de transformación social, proyección internacional y fortalecimiento de la comunidad.

Ante la presencia de autoridades políticas, empresarios y representantes del Consulado de México en Barcelona, la presidenta tapatía recibió el reconocimiento de manos de José M. Martínez-Sierra, director general de la UPF-BSM Barcelona School of Management, así como de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.

“Lo que hoy recibimos es un reconocimiento a Guadalajara en muchas dimensiones. La cultura para nosotros se construye en los mercados, en las plazas públicas y en las dinámicas vivas de la cotidianeidad. Ahí se ha formado nuestra identidad y ahí se renueva todos los días”, dijo la alcaldesa.

Verónica Delgadillo afirmó que se han implementado políticas públicas para que los festivales de teatro, música, danza y diversas expresiones artísticas se presenten en las calles, barrios y colonias, como una forma de democratizar el acceso a la cultura.

Entre ellos, está el Festival Guadalajara LATE, que durante el 2025 realizó más de dos mil actividades, acciones que lo consolidan como un festival comunitario permanente, que abre la puerta a los artistas locales, independientes y potencia la dinámica cultural que ya han formado vecinos en barrios tradicionales.

Delgadillo agregó que la cultura es un pilar estratégico del gobierno, pues representa un instrumento de desarrollo.

“Trabajamos para que la cultura sea un instrumento de desarrollo, cuidado y convivencia. Nuestra apuesta es clara: que la cultura sea un derecho para todas y todos, no un privilegio. Que en cada rincón de la ciudad exista acceso a la expresión cultural, sin importar el origen o los recursos”.

Por su parte, José M. Martínez-Sierra, director general de la UPF-BSM, abrió la ceremonia y cedió el premio a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, para que hiciera entrega del galardón. Se trata de la primera edición de este galardón otorgado por la UPF Barcelona School of Management.

“Hoy tenemos el honor de reconocer a una ciudad que encarna plenamente estos valores, Guadalajara, en México. Su liderazgo cultural, su capacidad para fomentar la cohesión social y su proyección internacional como referente de innovación cultural y social la hacen merecedora de este reconocimiento”, refirió Martínez-Sierra.

