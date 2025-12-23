Zoologico Guadalajara: Horarios en los que los animales abrirán sus regalos de Navidad

La magia de la Navidad también llega al reino animal, pues del jueves 25 al lunes 29 de diciembre, el Zoológico Guadalajara celebrará una de sus actividades más esperadas del año: la Navidad de los Animales , una experiencia que permite a los visitantes observar cómo distintas especies reciben y exploran regalos especialmente diseñados para ellas.

Esta iniciativa forma parte del llamado enriquecimiento ambiental, una práctica común en zoológicos de todo el mundo y fundamental para el bienestar animal, a través de adornos, juguetes y objetos navideños elaborados por sus propios cuidadores, los animales estimulan sus sentidos, fortalecen su actividad física y mental, y se mantienen activos y curiosos al descubrir nuevas texturas, olores, sonidos y sabores, siempre bajo estrictas medidas de seguridad.

Por lo anterior el Zoológico Guadalajara decidió llevar la Navidad a cada uno de los animalitos del recinto, permitiendo que el público comparta el momento en el que los animales “abren” sus regalos en horarios específicos.

Horarios por día y especie

Jueves 25 de diciembre.

9:00 – Lémures (Monkeyland)

10:00 – Leones

11:00 – Canguros

Viernes 26 de diciembre.

9:00 – Rinoceronte blanco

10:00 – Gorilas

10:30 – Suricatas

11:00 – Puma

12:30 – Manatíes

13:00 – Auditorio

14:00 – Mono araña

Sábado 27 de diciembre.

9:00 – Rinoceronte indio

10:00 – Hienas

10:30 – Kalimantán

12:30 – Lories

14:00 – Capibaras

Domingo 28 de diciembre.

9:30 – Elefantas

10:00 – Lycaon

12:00 – Lobos marinos

13:30 – Toña (cerdita)

Lunes 29 de diciembre.

9:30 – Tigres

10:00 – Siamangs

13:00 – Jirafas

Todas las actividades se realizarán directamente en los albergues de las especies mencionadas. Para conocer más detalles sobre esta y otras actividades decembrinas, el Zoológico Guadalajara invita al público a consultar sus redes sociales oficiales en Facebook e Instagram.

Si planeas visitar a los distintos animales y verlos abrir sus regalos de Navidad, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

