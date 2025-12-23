Martes, 23 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Zoologico Guadalajara: Horarios en los que los animales abrirán sus regalos de Navidad

La experiencia permite a los visitantes observar cómo distintas especies reciben y exploran regalos especialmente diseñados para ellas

Por: Nancy Andrade Jáuregui

El Zoológico Guadalajara decidió llevar la Navidad a cada uno de los animalitos del recinto. ESPECIAL/ EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ Unsplash

El Zoológico Guadalajara decidió llevar la Navidad a cada uno de los animalitos del recinto. ESPECIAL/ EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ Unsplash

La magia de la Navidad también llega al reino animal, pues del jueves 25 al lunes 29 de diciembre, el Zoológico Guadalajara celebrará una de sus actividades más esperadas del año: la Navidad de los Animales, una experiencia que permite a los visitantes observar cómo distintas especies reciben y exploran regalos especialmente diseñados para ellas.

Te recomendamos: Tapatíos abarrotan el Centro Histórico por compras navideñas

Esta iniciativa forma parte del llamado enriquecimiento ambiental, una práctica común en zoológicos de todo el mundo y fundamental para el bienestar animal, a través de adornos, juguetes y objetos navideños elaborados por sus propios cuidadores, los animales estimulan sus sentidos, fortalecen su actividad física y mental, y se mantienen activos y curiosos al descubrir nuevas texturas, olores, sonidos y sabores, siempre bajo estrictas medidas de seguridad.

Por lo anterior el Zoológico Guadalajara decidió llevar la Navidad a cada uno de los animalitos del recinto, permitiendo que el público comparta el momento en el que los animales “abren” sus regalos en horarios específicos.

 CORTESÍA
CORTESÍA

Lee también: Aseguran instalaciones de aprovechamiento de agua en Juanacatlán

Horarios por día y especie

Jueves 25 de diciembre. 

  • 9:00 – Lémures (Monkeyland)
  • 10:00 – Leones
  • 11:00 – Canguros

Viernes 26 de diciembre. 

  • 9:00 – Rinoceronte blanco
  • 10:00 – Gorilas
  • 10:30 – Suricatas
  • 11:00 – Puma
  • 12:30 – Manatíes
  • 13:00 – Auditorio
  • 14:00 – Mono araña

Sábado 27 de diciembre. 

  • 9:00 – Rinoceronte indio
  • 10:00 – Hienas
  • 10:30 – Kalimantán
  • 12:30 – Lories
  • 14:00 – Capibaras

Domingo 28 de diciembre. 

  • 9:30 – Elefantas
  • 10:00 – Lycaon
  • 12:00 – Lobos marinos
  • 13:30 – Toña (cerdita)

Lunes 29 de diciembre. 

  • 9:30 – Tigres
  • 10:00 – Siamangs
  • 13:00 – Jirafas

Todas las actividades se realizarán directamente en los albergues de las especies mencionadas. Para conocer más detalles sobre esta y otras actividades decembrinas, el Zoológico Guadalajara invita al público a consultar sus redes sociales oficiales en Facebook e Instagram.

Si planeas visitar a los distintos animales y verlos abrir sus regalos de Navidad, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos: 

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones