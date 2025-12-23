Vinculan a proceso a “El Araña” por asesinato de familia de tiktoker en la ZMG Oriente

Este martes se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de Víctor Manuel "N" alias "El Araña", quien ha sido ligado al caso del asesinato de una familia proveniente de Michoacán, cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de una camioneta de reciente modelo el 22 de agosto pasado, en la colonia San Andrés, en Guadalajara.

El juez que tomó el caso decidió, tras analizar las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, vincular a proceso a "El Araña" por el delito de homicidio calificado con modalidad de premeditación y ventaja, por lo cual decidió darle un año de prisión preventiva en Puente Grande, Jalisco, más tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

"El Araña" fue detenido el pasado 18 de diciembre en el municipio de Tonalá, tras un operativo y cateo realizado por las autoridades estatales, según confirmó el Fiscal Estatal, Salvador González de los Santos.

Según las indagatorias, este sujeto es señalado de ser el propietario de un taller mecánico, último punto donde estuvo la camioneta antes de ser abandonada en el cruce de las calles Jorge Delorme y Federico Medrano, en la colonia ya citada, y donde fueron encontrados los cuerpos de la familia originaria de Michoacán: un hombre, una mujer y una niña y de un niño de entre los 10 y 14 años de edad.

Hasta el momento solo se sabe que la mujer fue identificada como creadora de contenido en TikTok, de nombre Esmeralda FG, quien publicaba en redes sociales videos sobre sus lujos y viajes, acompañados en muchas ocasiones de corridos bélicos.

Además, la Fiscalía de Jalisco informó que el hombre tenía negocios relacionados con la siembra y cosecha de jitomate, aunque las líneas de investigación iniciales apuntan a la compra-venta de vehículos, a la que presuntamente se dedicaba el padre de familia.

YC