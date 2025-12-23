Se cofirmó muerte de la sexta víctima del accidente aéreo de una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) ocurrido en la Bahía Oeste de Galveston, Texas, mientras participaba en una misión de traslado médico pediátrico, este 22 de diciemre de 2025, se trata del médico jalisciense Juan Alfonso.

¿Quién fue Juan Alfonso Adame González?

El galeno Juan Alfonso Adame González, nació el 12 de abril de 1994, en Tomatlán, Jalisco; estudió Médico Cirujano con un diplomado en Traslados y fue residente del Hospital General Agustín O’Horán en Mérida, Yucatán.

Formaba parte del equipo de apoyo que acompañaba a un niño de 2 años con graves quemaduras y era trasladado al Hospital Shriners de Galveston, en coordinación con la Semar y la Fundación Michou y Mau, organización que facilita tratamientos especializados para menores con lesiones severas.

FACEBOOK / Eduardo Gonzalez Rubio

La noticia ha provocado una profunda conmoción en Tomatlán, donde el Ayuntamiento municiapal, familiares, colegas y vecinos recordaron a Adame González como un profesional dedicado y generoso, comprometido con su vocación y con el bienestar de los demás.

AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN

Asimismo, en redes sociales, compañeros del Hospital Agustín O’Horán de Mérida, donde Adame González realizaba su residencia médica, expresaron su dolor y reconocimiento.

¿Cómo fue el accidente?

La aeronave, un King Air matrícula ANX-1209, había despegado desde Mérida, Yucatán, y se aproximaba al Aeropuerto Internacional Scholes cuando se precipitó al mar en medio de una espesa neblina, condición que forma parte de las líneas de investigación preliminares.

El siniestro dejó seis víctimas mortales, entre ellas el médico jalisciense, tres integrantes de la tripulación naval y el paciente pediátrico. Un tripulante continúa desaparecido , mientras que dos mujeres sobrevivieron, una de ellas la madre del menor, quienes permanecen bajo atención médica en hospitales texanos.

La Secretaría de Marina, junto con autoridades aeronáuticas estadounidenses, informó que las causas del accidente continúan bajo investigación, de acuerdo con los protocolos internacionales establecidos para este tipo de siniestros.

SEMAR

EE