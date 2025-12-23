El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informa que realizará trabajos de mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del suministro de agua.

Estas labores son necesarias para preservar los equipos en condiciones seguras y prevenir afectaciones mayores en el servicio. De manera simultánea, se llevará a cabo una intervención en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, trabajos previamente programados que son estrictamente necesarios para su correcto funcionamiento.

Debido a estas intervenciones, será necesaria una interrupción temporal del suministro de agua en 892 colonias del AMG, incluyendo 205 colonias de Guadalajara, 65 de Zapopan, 247 de San Pedro Tlaquepaque y 375 de Tonalá, además del suministro en bloque para los municipios de Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán.

Fecha de inicio del megacorte de agua en la ZMG

El corte de agua iniciará el sábado 3 de enero de 2026, a partir de la 01:00 de la madrugada, con una duración aproximada de 13 horas. El servicio se restablecerá de manera gradual una vez concluidos los trabajos, con tiempos de recuperación que podrán variar según la zona y la topografía de cada colonia.

Para apoyar a la población durante el corte, SIAPA dispondrá de pipas gratuitas, priorizando las zonas con mayor afectación. Las personas que requieran este servicio pueden comunicarse a SIAPATEL al 073 o a través de las redes sociales oficiales en X y Facebook (@siapagdl). Esta intervención se realiza en temporada invernal, cuando el consumo de agua es menor, para reducir el impacto en los hogares y garantizar una recuperación más eficiente del servicio.

