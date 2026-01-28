Zoológico Guadalajara: ¿Estará abierto el lunes 2 de febrero de 2026?

El próximo 2 de febrero de 2026 es día de descanso obligatorio establecido por la Ley Federal de Trabajo (LFT), por lo que miles de personas no deberán presentarse a trabajar, mientras que los estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tampoco se presentarán a sus clases, por ello surge la duda si el Zoológico Guadalajara abrirá dicho día y aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.De acuerdo con el Zoológico Guadalajara el próximo 2 de febrero SÍ estará de 9:00 am a 6:00 pm, con el objetivo de que las y los tapatíos puedan disfrutar del primer puente del año lleno de aventura, sorpresas con la increíble fauna y actividades del lugar. “Este 02 de febrero ABRIMOS nuestras puertas y no hay mejor forma de disfrutar el primer puente del año que rodeado de naturaleza, increíbles especies y experiencias únicas”, escribió el Zoológico en sus redes sociales.Toma en cuenta que los precios el 2 de febrero son los siguientes:Paquete Guadazoo:Paquete Premier:Paquete Diamante:Sin embargo, considera que del 13 de febrero al domingo 1 de marzo de este 2026, todos los paquetes de adulto tendrán el costo de niño.La promoción, bajo el lema “Todos somos niños en el Zoológico Guadalajara” aplica para todas las edades y en todos los paquetes, es decir que durante dichas fechas los precios en las entradas quedarán de la siguiente forma: Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos: Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA