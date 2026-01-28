Zoológico Guadalajara: ¿Estará abierto el lunes 2 de febrero de 2026?

El próximo 2 de febrero de 2026 es día de descanso obligatorio establecido por la Ley Federal de Trabajo (LFT), por lo que miles de personas no deberán presentarse a trabajar, mientras que los estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tampoco se presentarán a sus clases, por ello surge la duda si el Zoológico Guadalajara abrirá dicho día y aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

De acuerdo con el Zoológico Guadalajara el próximo 2 de febrero SÍ estará de 9:00 am a 6:00 pm, con el objetivo de que las y los tapatíos puedan disfrutar del primer puente del año lleno de aventura, sorpresas con la increíble fauna y actividades del lugar.

“Este 02 de febrero ABRIMOS nuestras puertas y no hay mejor forma de disfrutar el primer puente del año que rodeado de naturaleza, increíbles especies y experiencias únicas”, escribió el Zoológico en sus redes sociales.

Toma en cuenta que los precios el 2 de febrero son los siguientes:

Paquete Guadazoo:

Niños: 95 pesos.

Adultos: 135 pesos.

Paquete Premier:

Niños: 270 pesos.

Adultos: 390 pesos.

Paquete Diamante:

Niños: 350 pesos.

Adultos: 455 pesos.

Sin embargo, considera que del 13 de febrero al domingo 1 de marzo de este 2026, todos los paquetes de adulto tendrán el costo de niño.

La promoción, bajo el lema “Todos somos niños en el Zoológico Guadalajara” aplica para todas las edades y en todos los paquetes, es decir que durante dichas fechas los precios en las entradas quedarán de la siguiente forma:

Paquete Guadazoo: 95 pesos (aplica para todas las edades).

95 pesos (aplica para todas las edades). Paquete Premier: 270 pesos (aplica para todas las edades).

270 pesos (aplica para todas las edades). Paquete Diamante: 350 pesos (aplica para todas las edades).

Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

