El Zoológico Guadalajara es uno de los sitios de esparcimiento más visitados del Área Metropolitana (AMG) de la capital de Jalisco, y una opción ideal para planes familiares, escolares y turísticos. Muchas personas interesadas en conocer el recinto suelen buscar información sobre cuáles son los precios de los boletos para niño y adulto en 2026, ya que el lugar ofrece distintos paquetes de acceso con costos y beneficios según la el paquete.Hasta hoy 26 de enero de 2026, el Zoológico Guadalajara maneja tres paquetes principales: Guadazoo, Premier y Diamante. Cada uno tiene precios diferenciados para niños y adultos, dependiendo del tipo de experiencia que se busca tener dentro del parque.Es la opción más económica para ingresar al zoológico. Los precios son:Este paquete permite el acceso general a las áreas básicas del zoológico, ideal para visitas rápidas o se busca gastar poco.Incluye acceso a más atracciones y recorridos dentro del parque. Los precios son:Es una opción intermedia ideal para quienes buscan una experiencia más completa sin gastar de más.Es la opción más completa que ofrece el Zoológico Guadalajara. Los precios son:Este paquete incluye todas las atracciones y experiencias disponibles, recomendado para quienes desean recorrer el zoológico a fondo.Es importante conocer que los precios de los boletos para entrar al Zoológico Guadalajara pueden variar en temporadas especiales, días festivos o por promociones anunciadas.Los adultos mayores pagan precio de niño. El Zoológico Guadalajara está ubicado en la Barranca de Huentitán; su domicilio es Paseo del Zoológico #600, a la altura de Calzada Independencia Norte al oriente del AMG. Cuenta con un espacio de 50 hectáreas que se han desarrollado respetando la forma natural del terreno, su flora y sus árboles, y alberga una gran diversidad de animales que van desde aves, mamíferos, peces y reptiles.