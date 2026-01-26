El Zoológico Guadalajara es uno de los sitios de esparcimiento más visitados del Área Metropolitana (AMG) de la capital de Jalisco, y una opción ideal para planes familiares, escolares y turísticos. Muchas personas interesadas en conocer el recinto suelen buscar información sobre cuáles son los precios de los boletos para niño y adulto en 2026, ya que el lugar ofrece distintos paquetes de acceso con costos y beneficios según la el paquete.

¿Cuánto cuesta el boleto para el Zoológico Guadalajara?

Hasta hoy 26 de enero de 2026, el Zoológico Guadalajara maneja tres paquetes principales: Guadazoo, Premier y Diamante. Cada uno tiene precios diferenciados para niños y adultos, dependiendo del tipo de experiencia que se busca tener dentro del parque.

Paquete Guadazoo

Es la opción más económica para ingresar al zoológico. Los precios son:

Niños: 95 pesos

Adultos: 135 pesos

Este paquete permite el acceso general a las áreas básicas del zoológico, ideal para visitas rápidas o se busca gastar poco.

Paquete Premier

Incluye acceso a más atracciones y recorridos dentro del parque. Los precios son:

Niños: 270 pesos

Adultos: 390 pesos

Es una opción intermedia ideal para quienes buscan una experiencia más completa sin gastar de más.

Paquete Diamante

Es la opción más completa que ofrece el Zoológico Guadalajara. Los precios son:

Niños: 350 pesos

Adultos: 455 pesos

Este paquete incluye todas las atracciones y experiencias disponibles, recomendado para quienes desean recorrer el zoológico a fondo.

Es importante conocer que los precios de los boletos para entrar al Zoológico Guadalajara pueden variar en temporadas especiales, días festivos o por promociones anunciadas.

Los adultos mayores pagan precio de niño.

FACEBOOK / ZOOLOGICO GUADALAJARA

¿Dónde está el Zoológico Guadalajara?

El Zoológico Guadalajara está ubicado en la Barranca de Huentitán; su domicilio es Paseo del Zoológico #600, a la altura de Calzada Independencia Norte al oriente del AMG. Cuenta con un espacio de 50 hectáreas que se han desarrollado respetando la forma natural del terreno, su flora y sus árboles, y alberga una gran diversidad de animales que van desde aves, mamíferos, peces y reptiles.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF