La Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este miércoles sobre las desapariciones en Jalisco, específicamente, en la Central de Autobuses de Tlaquepaque; la Mandataria aseguró que existe trabajo en conjunto permanente entre autoridades estatales y federales y que hay una iniciativa de ley para que quienes compren boletos de autobús muestren identificación .

Las desapariciones en la Central de Autobuses

El año pasado en Jalisco, a partir de un operativo permanente realizado entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), policía estatal y policía municipal, en el sitio fueron localizadas 70 personas en distintos momentos del año, entre ellas 36 menores de edad , que estaban siendo buscados por sus familiares.

Ante esta controlada pero existente problemática, existe una iniciativa de Ley en el Congreso federal que busca hacer obligatoria la identificación de quienes compran boletos y abordan unidades en las centrales camioneras , así como se realiza en los aeropuertos. Esta aún no ha sido aprobada.

La Mandataria dijo desde Palacio Nacional que, a nivel México, ya existe una alerta por personas desaparecidas, misma que ya opera en los 32 estados con acciones que emanan desde las Fiscalías.

"[...] lo que está ya en operación es una alerta que se determinó a partir de las nuevas leyes relacionadas con desaparecidos. Coordina Secretaría de Gobernación, en algunos casos, con la Comisión de Búsqueda, y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [...] En el momento en que una persona es reportada como desaparecida, tiene que abrirse una capeta de investigación con la nueva ley de ahora […], en ese momento se levanta alerta: se busca en todo el país, en cualquier lugar: aeropuertos, centrales de autobuses […]; en espacios privados, centros comerciales, bancos", declaró Sheinbaum.

La Presidenta aseguró, por otro lado, que la obligatoriedad de identificación al momento de comprar boletos se está revisando "pues ayuda cuando hay personas desaparecidas" .

El operativo permanente en Jalisco

La Jefa del ejecutivo afirmó que en la Central de Autobuses ubicada en Tlaquepaque, existe un operativo permanente entre autoridades federales y estatales debido a las denuncias de personas, especialmente jóvenes , desaparecidas en aquel punto con destino a unirse, ya sea de forma voluntaria o forzada, a grupos de la delincuencia organizada.

