Tras la difusión de versiones que apuntaban a una modificación inmediata en los límites de velocidad de distintas vialidades metropolitanas —incluidas laterales de Periférico, López Mateos y los carriles centrales de avenida Vallarta—, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) aclaró que por ahora no se aplicará ningún ajuste oficial.

La dependencia explicó que los cambios sí están contemplados a futuro, ya que forman parte de lo establecido en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, sin embargo, su implementación irá precedida de una campaña amplia de socialización para informar y preparar a la ciudadanía.

Desde finales de diciembre, algunos tramos de la ciudad comenzaron a mostrar nuevo balizamiento, lo que generó confusión entre los conductores. Un ejemplo fue avenida Vallarta, donde se señalizó una reducción a 50 kilómetros por hora en carriles centrales. No obstante, este miércoles el tramo que va de Periférico al desnivel de Ciudad Granja volvió a indicar un límite de 60 kilómetros por hora.

La señalización anticipada provocó molestia entre varios automovilistas, quienes consideraron que la disminución de velocidad representaría un freno innecesario a la movilidad urbana. En contraste, autoridades han defendido la medida al señalar que la reducción de velocidades contribuye a disminuir la gravedad y el número de víctimas en hechos viales, priorizando la seguridad sobre la rapidez del tránsito.

¿Cuáles son las infracciones viales con las sanciones más elevadas en Jalisco?

La legislación de movilidad en Jalisco contempla multas especialmente severas para conductas que representan un alto riesgo para la seguridad vial. Entre las faltas más costosas se encuentran las siguientes:

Placas alteradas u ocultas: Está prohibido circular con placas que estén cubiertas total o parcialmente por cualquier objeto, material o dispositivo que dificulte la correcta lectura de los números, así como portar placas modificadas o adulteradas.

Arrancones y conducción extrema: Participar en carreras clandestinas, competencias ilegales, acrobacias o maniobras peligrosas que pongan en riesgo la integridad del conductor y de otros usuarios de la vía pública constituye una de las infracciones más graves.

Uso indebido de carriles exclusivos: También se sanciona el ingreso o circulación por corredores confinados al transporte público colectivo o masivo, así como por carriles de contraflujo. La falta aplica tanto a quienes los utilizan indebidamente como a quienes los cruzan sin respetar la señalización vial.

Estas conductas son consideradas de alto impacto por el riesgo que implican, por lo que las autoridades estatales las castigan con algunas de las multas más elevadas en materia de tránsito.

