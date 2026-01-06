Últimos días para visitar el Acuario Michin por 99 pesos

¡Que no se te pase! El Acuario Michin Guadalajara tiene sus entradas a tan solo 99 pesos, así que te recomendamos planear tu visita lo más pronto posible, pues la promoción está a solo unos días de terminar.

El costo de la entrada regularmente es de 259 pesos, sin embargo, desde el pasado 20 de diciembre de 2025, el recinto tiene descuentos en sus entradas en horarios específicos con el objetivo de que las personas puedan disfrutar de un día en familia durante la temporada decembrina.

De acuerdo con el Acuario Michin Guadalajara se puede ingresar al lugar bajo tres precios distintos que dependen del horario a elegir:

Boleto a 99 pesos: Se deberá entrar al recinto en horarios de 8:00 a 9:00 de la mañana y de 18:00 a 19:00 horas

Boleto a 199 pesos: Se deberá entrar al recinto en los horarios de 9:00 a 10:00 am y de 17:00 a 18:00 horas

CORTESÍA/ Acuario Michin Guadalajara

¿Hasta cuándo estará la promoción de 99 pesos en las entradas del Acuario Michin?

Toma en cuenta que el último día de la promoción del Acuario Michin con entradas a 99 y 199 pesos dependiendo del horario al que se ingrese al recinto, es hasta el próximo 11 de enero de 2026.

Los accesos están sujetos a disponibilidad, además la venta de interacciones educativas con especies comienza a las 9:00 a. m. y se realiza hasta agotar existencias, también limitadas por disponibilidad, el área de entretenimiento abre a partir de las 9:00 am. Las taquillas cierran a las 7:00 pm y las instalaciones concluyen actividades a las 9:00 pm.

Los boletos adquiridos únicamente serán válidos dentro de los días y horarios establecidos en la promoción, se deberá llenar una carta responsiva antes de entrar al recinto, no te preocupes las y los empleados del lugar te la proporcionarán.

Tu entrada incluye el recorrido por los pabellones, interactivos digitales, Guía del Explorador, acceso a camas elásticas (es indispensable el uso de calcetas antiderrapantes; si no cuentas con ellas, pueden adquirirse en el acuario) y laser tag. No contempla interacciones educativas con especies, calcetas antiderrapantes, alimentos, bebidas ni actividades con costo adicional.

Se recomienda usar calzado cerrado y evitar el uso de faldas o vestidos para disfrutar plenamente de todas las experiencias. Las actividades del área de entretenimiento están sujetas a disponibilidad y cada una cuenta con su propio reglamento, el cual deberá respetarse.

Niñas y niños a partir de los 3 años de edad pagan boleto. Esta promoción no es acumulable con otrosdescuentos u ofertas. Al adquirir los productos y servicios del acuario, aceptas los términos y condiciones que los regulan. Nos reservamos el derecho de admisión; cualquier persona que incumpla las normas será retirada de las instalaciones. No está permitido el ingreso con alimentos ni bebidas.

