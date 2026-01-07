Te decimos qué hacer con tu árbol natural de Navidad

El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Medio Ambiente, puso en marcha desde el pasado 5 de enero hasta el 8 de febrero la campaña anual de acopio de árboles navideños naturales, plan que tiene como objetivo prevenir que estos ejemplares se conviertan en residuos, sean abandonados en lotes baldíos, camellones o vialidades, generen daño ambiental o de seguridad.

Miguel Vázquez, director de Medio Ambiente de Zapopan, explicó que esta acción permite dar un destino adecuado a los árboles que decoraron los hogares durante la temporada decembrina, evitando riesgos como incendios, acumulación de basura y emisiones contaminantes a la atmósfera.

"El propósito es regresar a la naturaleza lo que generosamente nos brindó en estas fechas. Los arbolitos que se acopian son triturados y transformados en material orgánico tipo composta o acolchado vegetal, el cual se utiliza en camellones, parques, andadores y alrededor de árboles reforestados, ayudando a conservar la humedad del suelo, prevenir la erosión y el crecimiento de maleza", señaló el funcionario.

De lunes a viernes, la recepción es de 9:00 a 17:00 horas en los siguientes puntos:

Unidad Administrativa de Las Águilas, en el Punto Verde Metropolitano.

El Guamúchil, oficinas de Parques y Jardines.

Los sábados y domingos, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, los centros de acopio operan en:

Bosque El Centinela. (Avenida Bosques de San Isidro Sur 3005.

Parque Metropolitano, zona Torres Amarillas.(Calle independencia 269)

Ecobloque de Echeverría. (Calle Eva Do Queirós 5015

Parque Hundido. (Avenida Novelistas 5493)

Base de Protección Civil y Bomberos ubicada en avenida Guadalupe y Periférico.

Base de Protección Civil y Bomberos de Los Molinos.

De acuerdo con cifras de los últimos tres años, Zapopan ha registrado un promedio de dos mil 500 árboles navideños acopiados anualmente. Para 2026, la autoridad municipal espera alcanzar una cifra similar, por lo que se reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa.

El director de Medio Ambiente subrayó que el servicio es totalmente gratuito y no se limita a personas residentes de Zapopan, ya que también pueden acudir habitantes de otros municipios de la zona metropolitana que trabajan, estudian o transitan por los puntos de acopio.

Como incentivo adicional, a quienes entreguen su arbolito se les ofrece, de manera voluntaria, una planta de ornato o un árbol, con el fin de fomentar la reforestación en banquetas, jardines, patios o espacios comunitarios.

El Gobierno de Zapopan hizo un llamado a la corresponsabilidad ambiental, invitando a la población a evitar el abandono de los árboles navideños y a contribuir con acciones sencillas que permitan reducir residuos, proteger el entorno y avanzar hacia un municipio más verde y sustentable.

