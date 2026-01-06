Festejan a enfermeras en su día en Jalisco

El Gobierno de Jalisco conmemoró el Día de las Enfermeras y Enfermeros en México, destacando la labor y la vocación de servicio de quienes integran el cuerpo de enfermería en la entidad, reconociendo a 20 profesionales de este sector.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que hay un incremento a los apoyos que se destinan a dicho sector, conformado por una fuerza laboral superior a 21 mil 733 trabajadores.

Sin embargo, señaló que uno de los objetivos principales de este año es basificar a por lo menos 200 plazas de enfermería este año.

"Pero este año de las 147 tenemos que crecer mínimo a 220 nuevas basificaciones, es decir, crecer alrededor del 40% en las basificaciones para enfermeros y para enfermeras en Jalisco. Así vamos a seguir trabajando de cerquita con ustedes".

El mandatario estatal señaló que también se enfocarán en el impulso a la profesionalización de su labor con becas, certificaciones, diplomados y apoyos con becas para especialización de distintas terapias, que aumentará de mil a mil 300 pesos. Agregó que se incrementarán las becas para el Diplomado de Alta Dirección y Enfermería, de 489 a 600.

Lemus recordó que plantean mantener la rectoría del sistema de salud en Jalisco para consolidarlo como el mejor de todo México, con acciones para el equipamiento en la infraestructura, abasto de medicamentos e incremento del presupuesto para el sector.

Destacó la Red de Hospitales- Escuela, un proyecto conjunto con la Universidad de Guadalajara, que este año comenzará su construcción en Zapotlán el Grande, para la región Sur, y en Puerto Vallarta para la costa del Estado.

