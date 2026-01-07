¿Te quieres casar? Tlaquepaque abre convocatoria para bodas colectivas 2026

El Gobierno de Tlaquepaque invita a los ciudadanos del municipio de Tlaquepaque, interesados en contraer matrimonio, a participar en las bodas comunitarias gratuitas “Bodas de Esperanza” en su segunda edición que se llevarán a cabo este 14 de febrero en la plaza Jardín Hidalgo ubicada en San Pedro.Si tienes planes de casarte y resides en este municipio, aprovecha la oportunidad de participar en este evento donde la ceremonia será completamente gratuita, solo tienes que llevar la documentación requerida y registrarte. La convocatoria está limitada a 500 parejas, tanto heterosexuales como del mismo género. Requisitos La recepción de documentos será del 7 al 20 de enero, en el horario de 09:00 am a 03:00 pm en las oficinas del registro civil de las siguientes localidades:Este evento está reservado solo para quienes residan en Tlaquepaque, pero con que alguno de los contrayentes sea de este municipio podrá participar con su pareja. Para más información llama al 33 2804 8171.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR