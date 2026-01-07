¿Te quieres casar? Tlaquepaque abre convocatoria para bodas colectivas 2026

El Gobierno de Tlaquepaque invita a los ciudadanos del municipio de Tlaquepaque, interesados en contraer matrimonio, a participar en las bodas comunitarias gratuitas “Bodas de Esperanza” en su segunda edición que se llevarán a cabo este 14 de febrero en la plaza Jardín Hidalgo ubicada en San Pedro.

Si tienes planes de casarte y resides en este municipio, aprovecha la oportunidad de participar en este evento donde la ceremonia será completamente gratuita, solo tienes que llevar la documentación requerida y registrarte. La convocatoria está limitada a 500 parejas, tanto heterosexuales como del mismo género.

Requisitos

Acta de nacimiento de ambas personas contrayentes, no mayor a 3 meses, expedidas por el registro civil

Identificación oficial vigente de las personas contrayentes (INE, pasaporte, licencia de conducir o carta de residencia vigentes)

Identificación oficial de dos testigos mayores de edad, uno por cada contrayente (INE, pasaporte, licencia de conducir o carta de residencia vigentes)

Si alguna de las personas contrayentes es viuda o divorciada, deberá presentar acta certificada y reciente no mayor a tres meses, expedida por el registro civil

Si alguna de las personas contrayentes es extranjera deberá presentar acta de nacimiento reciente apostillada, traducida al español por perito traductor autorizado por el ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque, y una copia del pasaporte

Copia de comprobante de domicilio del municipio de Tlaquepaque

CURP de los padres/madres de ambas personas contrayentes

La recepción de documentos será del 7 al 20 de enero, en el horario de 09:00 am a 03:00 pm en las oficinas del registro civil de las siguientes localidades:

Colonia La Capacha, oficina del registro civil no. 1

Cabecera Hidalgo, oficina del registro civil no. 2

La Juntas, oficina del registro civil no. 3

Santa Anita, oficina del registro civil no. 4

Santa María Tequepexpan oficina del registro civil no. 5

San Sebastianito, oficina del registro civil no. 6

Toluquilla, oficina del registro civil no. 7

López Cotilla, oficina del registro civil no. 8

San Martín de las Flores, oficina del registro civil no. 9

Tateposco, oficina del registro civil no. 10

San Pedrito, oficina del registro civil no. 11

La Ladrillera, oficina del registro civil no.12

Miravalle, oficina del registro civil no.13

El Sauz, oficina del registro civil no. 14

Francisco I. Madero, oficina del registro civil no. 15

Este evento está reservado solo para quienes residan en Tlaquepaque, pero con que alguno de los contrayentes sea de este municipio podrá participar con su pareja. Para más información llama al 33 2804 8171.

