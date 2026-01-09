Zoológico Guadalajara: Así era el oso polar que habitaba el recinto (fotos)

El Zoológico Guadalajara, ubicado en la Barranca de Huentitán nació con el objetivo de ofrecer a la sociedad jalisciense un espacio de convivencia familiar y, al mismo tiempo, fomentar la conciencia sobre la conservación de la naturaleza.

El recinto fue inaugurado el 10 de marzo de 1988 por el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, en compañía del gobernador del Estado, Enrique Álvarez del Castillo, y abrió oficialmente sus puertas al público el 25 de ese mismo mes, pero fue hasta 1994 cuando el Zoológico Guadalajara anunció que sería el hogar de osos polares.

Foto del 27 de junio de 1994. EL INFORMADOR/ ARCHIVO.

Ese mismo año el nacimiento de una bebé gorila y una jirafa, junto con la adquisición de osos polares, hicieron que el Zoológico Guadalajara brillara a nivel nacional e internacional.

Uno de estos mamíferos tenía el nombre de Ágatha quien nació bajo cuidado profesional en un zoológico fuera de México, pero cuando tenía dos años llegó al Zoológico Guadalajara.

Foto del 5 de abril de 2007. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

A inicios de 2015 el Zoológico Guadalajara se vió envuelto en una polémica luego de que en redes sociales se viralizó una imagen en donde se ve a Ágatha, a lado de una alberca y (según los inconformes) un pequeño bloque de hielo, sin embargo el recinto se pronunció al respecto y aclaró que se encontraba en perfectas condiciones.

Ágatha se adaptó rápidamente al clima tapatío y vivió hasta los 25 años, cabe tomar en cuenta que los osos polares en su hábitat natural viven alrededor de 15 años, por lo que lo que vivió casi el doble de lo estimado.

¿Cómo son los osos polares?

El oso polar es reconocido como el carnívoro terrestre más grande del planeta, con un peso que puede oscilar entre los 360 y 590 kilogramos y una longitud de hasta 2.7 metros. Esta imponente especie se distingue de otros osos por su notable adaptación a los climas extremos del Ártico.

Entre sus principales características destaca una gruesa capa de grasa subcutánea y un denso pelaje translúcido, compuesto por pelos huecos que ayudan a conservar el calor. Además, su piel de color negro le permite absorber de manera más eficiente la radiación solar, contribuyendo a mantener su temperatura corporal.

Su cuerpo alargado y sus poderosas extremidades están diseñados para recorrer largas distancias tanto en tierra como en el agua, mientras que sus orejas y cola, de tamaño reducido, cumplen una función clave para minimizar la pérdida de calor y favorecer su supervivencia en uno de los entornos más hostiles del planeta.

