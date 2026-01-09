Sedeco anuncia incentivos por 70 millones de pesos a empresas que generen nuevos empleos

Ante la desaceleración en la generación de empleos, el Gobierno del Estado mantendrá el programa de impulso al empleo Crecer al Estilo Jalisco que este año contará con una bolsa de 70 millones de pesos una cantidad mayor comparada con los 60 millones de pesos del año pasado.

La Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Cindy Blanco Ochoa, explicó que se harán ajustes a los programas.

De acuerdo con la funcionaria el año pasado a través de este programa se lograron generar 13 mil empleos.

“El 50 por ciento de la bolsa que se puso no nada más era generar empleos por generar empleos, sino eran empleos de calidad, pedíamos por lo menos 2.5 salarios mínimos hacía arriba”

Añadió que mediante este programa se apoyó a jóvenes y a estudiantes recién egresados

Añadió que este año realizarán un rediseño de algunos de los incentivos considerando que agregarán algunos factores que meterán presión principalmente a las pymes como el aumento al salario mínimo y el recorte de la jornada laboral.

“Lo que estaremos buscando por un lado es que estas presiones no cierren la cortina de ningún negocio y por otro lado seguir trabajando para que siga generando empleo, siga llegando inversión y esa inversión se pueda traducir a nuevos y más empleos de calidad”.

El año pasado en Jalisco se crearon 27 mil 794 puestos de trabajo lo que representa la peor cifra desde el 2020 cuando se registró la pandemia del Covid19.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esta cantidad representa una disminución comparado con los 30 mil 724 puestos de trabajo generados durante el 2024.

