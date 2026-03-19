La Caravana de Salud Animal llegará a la colonia Atemajac del Valle en el municipio de Zapopan con el objetivo de brindar servicios veterinarios gratuitos para las mascotas.La cita es el próximo viernes 20 de marzo de 10:00 am a 2:00 de la tarde en la Plaza principal Atemajac del Valle que tiene como ubicación: Calle Ramón Corona, colonia Atemajac del Valle.Entre los servicios sin costo que Protección Animal de Zapopan brindará a los perritos y gatitos del lugar serán: Cabe destacar que la esterilización aunque sí es gratuita, es por cupo limitado y requiere registro previo a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3ZDpmbcAdemás, Protección Animal de Zapopan contará con chips identificadores con un costo de 135 pesos, también es necesario un registro en el enlace: https://bit.ly/3ZDpmbc Ya en el sitio, las personas interesadas deberán crear una cuenta con un correo electrónico, registrar a su mascota y en un transcurso de 24 horas el registro será aprobado.Es necesario ingresar nuevamente al sitio para realizar el pago de 135 pesos en línea, se requiere llevar el comprobante impreso a la Caravana de Salud Animal el día que visite la coloniaLos chips identificadores colocados a los perritos y gatitos tienen los siguiente beneficios: Vacunar a las mascotas es una de las mejores decisiones para su bienestar, pues no solo las protege de enfermedades graves que pueden dejar secuelas o incluso ser mortales, sino que también fortalece sus defensas, especialmente cuando conviven con otros animales.Además, la vacunación ayuda a prevenir contagios a las personas —como en el caso de la rabia—, por lo que también cuida a la familia en general.En resumen, vacunar a una mascota no solo mejora su calidad de vida, sino que también te permite disfrutar de su compañía por mucho más tiempo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA