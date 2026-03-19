Meseta Redonda de Lagos: la joya natural de las carreteras de Jalisco

Todo viajero que haya pasado por las cercanías de Lagos de Moreno, aunque su traslado fuese hasta Aguascalientes, León o México o algún otro destino, ha notado un cuerpo de tierra extenso, altivo e imponente en medio de la carretera. Aunque no se conozca su nombre, seguro se recuerda. Se trata de una larga extensión plana de terreno, en un nivel superior al que se traslada, a manera de escalón; como una gran mesa redonda verde hecha de tierra.

Los conductores la verán de reojo, sin desatender la carretera, pero logrando una figuración completa de su tamaño, de su presencia. Mientras tanto, la gran mayoría de los pasajeros posarán su mirada al centro, como si se pudiese sentar u ocupar, ese pedazo de tierra, al menos hasta que desaparezca de la vista.

La aparición de la Meseta Redonda de Lagos de Moreno es una especie de limbo en el traslado de los viajeros. Un momento de trance y transición entre la prisa de llegar de un lugar a otro. Sin embargo, también es posible visitarla; no tiene por qué prevalecer como una estampa prescindible del proceso del viaje.

¿Cómo acceder a la Meseta Redonda de Lagos de Moreno?

Al pie de la Meseta, algunas veredas polvorientas invitan a su ingreso en una travesía entre corrales, cercos de alambre y huisaches espinosos. El espacio no es tradicionalmente turístico; sin embargo, es posible que uno de los locales se ofrezca para acompañarles en su intención de conocer la vista al pie de esa Meseta misteriosa.

Con trayecto aproximado de una hora, es posible escalar "pasito a pasito" la pared de rocas calientes, para llegar a la parte alta de la “montañita”. Arriba de la Meseta de Lagos, podrás encontrar las huellas de los peregrinos que han dejado cruces en su paso por las carreteras de Jalisco.

Quizá algún día, en uno de esos viajes entre ciudades, haya tiempo e intriga para descender del vehículo y escalar este cuerpo de tierra simplemente por saber cómo es que nos regresa la mirada ese espacio especial que por ahora suele estar reservado para peregrinos y senderistas.

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OB