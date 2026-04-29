Este miércoles se dio a conocer el relanzamiento de Evabot, un asistente virtual, disponible 24 horas, para brindar información clara y oportuna sobre los servicios de atención que brindan los servicios municipales de salud de Zapopan.

Entre la información que puede brindar EvaBot, explicó Alejandro Hernández, se encuentra el compartir las campañas de salud que brindan los servicios médicos municipales, a través de sus dos "Hospitalitos", pero también de sus Cruces Verde.

A través de la Inteligencia Artificial, aplicada a niveles conversacionales, EvaBot también orienta a la ciudadanía sobre dónde y cómo adquirir alguno de los servicios que ofrece la red municipal de salud, desde dudas sobre dónde realizarse algún estudio hasta cuál de las unidades puede ofrecer determinada cirugía.

Alejandro Hernández resaltó que EvaBot no dará consultas médicas ni tratamientos o recomendaciones de medicamentos, sino que permitirá orientar a las personas sobre cuál es el área de los Servicios de Salud Zapopan que podrán atenderle, a fin de recibir la atención que necesita. También recibirá información sobre si la situación puede considerarse o no una situación de emergencia que requiere atención inmediata en una unidad médica.

EvaBot guiará a las personas en sus inquietudes de salud

Miguel Ricardo Ochoa, director general de Servicios de Salud Zapopan, reconoció el esfuerzo de quienes participaron en la elaboración de este ChatBot, lo que representa una propuesta de innovación y tecnología, en la aplicación de la Inteligencia Artificial para el servicio de la ciudadanía, sobre todo, en temas de salud.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, destacó que la implementación de este nuevo ChatBot es un gran salto en materia de administración pública desde la alcaldía, poniendo a la vanguardia en la atención a la salud en el municipio.

ESPECIAL

Andrea Niño, jefa Administrativa del OPD Servicios de Salud Zapopan, tomó la palabra para explicar que EvaBot recibe este nombre en honor a Eva Briseño, la "Niña Eva", una enfermera filántropa, originaria de La Venta del Astillero, Zapopan, quien ha sido reconocida en el municipio por su labor social: atendió a la población pobre durante la primera mitad del siglo XX, incluyendo la dotación de tratamientos elaborados en su propia bótica, y fundó el Orfanatorio de Nuestra Señora de los Desamparados.

Para recibir los servicios de EvaBot las personas solo deben guardar el número 33 4170 0780, y enviar un mensaje mediante el sistema WhatsApp, y comenzar la conversación con un simple "Hola". Posteriormente el ChatBot de "Eva" irá guiando a las personas en la disipación de sus dudas.

Por ejemplo, se le pueden preguntar cosas como "Me duele la garganta ¿dónde podría recibir una consulta médica?", "¿Dónde puedo realizarme una colonoscopía?", o cuál es la dirección del nuevo Hospitalito de Zapopan?", entre muchas otras opciones.

ESPECIAL

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AO