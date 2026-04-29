Este ranking ubica a Guadalajara como una de las ciudades más felices del mundo

El camino de la felicidad llega hasta Guadalajara. La Perla Tapatía ha logrado posicionarse en el ranking mundial de las ciudades más felices del mundo, el “Happy City Index”. A pesar de que la ciudad quedó lejos del top, en el lugar 250 esta noticia representa un logro ya que es de las pocas ciudades del país que se consideraron para esta lista, debajo de Aguascalientes que está en el puesto 244.

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¿Por qué Guadalajara es una de las ciudades más felices del mundo?

Guadalajara se lleva el título de una de las ciudades del mundo por diversas razones; a continuación te decimos en qué se basó este ranking para calificar a la capital jalisciense como una de las más felices del mundo:

Ciudadanos: educación, inclusión y participación.

Gobernanza: Transparencia, servicios públicos.

Medio ambiente: empleo, innovación, ingresos.

Salud: acceso y calidad del sistema sanitario.

Sostenibilidad: planeación urbana y futuro.

¿Cuáles son las ciudades más felices del mundo?

Por si te preguntabas cuáles lugares le ganan a Guadalajara en la felicidad aquí te decimos cuales son los diez primeros lugares del ranking de las ciudades más felices del mundo:

Aarhus — Dinamarca

Copenhague — Dinamarca

Helsinki — Finlandia

Ginebra — Suiza

Uppsala — Suecia

Tokio — Japón

Trondheim — Noruega

Berna — Suiza

Malmö — Suecia

Múnich — Alemania

Para comprender el valor de este logro es importante conocer la visión detrás de este estudio. El ranking fue hecho con base a los indicadores que califican la calidad de vida y el sentido de felicidad de sus residentes.

Sin embargo, el estudio reconoce que la felicidad es subjetiva, por lo que no solamente se basa en lo material, sino también en un enfoque holístico que incluye el acceso a áreas verdes y el sentido de comunidad.

Las bellas tradiciones de Guadalajara

Guadalajara está marcada y construida por miles de tradiciones que ha tejido la comunidad con el paso del tiempo. Hay un sinfín de actividades que vuelven a Guadalajara una de las más hermosas del país y el mundo, como el mariachi, la charrería y la gastronomía.

Por otro lado, no hay que olvidarnos de los eventos y festividades que se celebran a lo largo del año como: El Festival Internacional del Cine, Las Fiestas de Octubre, La Feria Internacional del Libro entre otras.

No importa si siempre haz vivido en Guadalajara ya que esta ciudad te puede brindar felicidad y sorprender todos los días.

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