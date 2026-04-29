La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) mantiene activa una emergencia atmosférica en algunas zonas de Zapopan y Guadalajara, debido a las afectaciones que un incendio en la zona de La Venta del Astillero ha generado en la calidad del aire. Ante esta situación, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) decidió suspender las clases presenciales en escuelas de ambos municipios.

Esta mañana, a través de medios oficiales, la dependencia dio a conocer la decisión de cancelar las clases presenciales y actividades al aire libre en las colonias El Triángulo, San Juan de Ocotán, Valle Real, Solares, Jardín Real, Puerta de Hierro y La Tuzanía, ubicadas en el municipio de Zapopan.

Sin embargo, tras la ampliación de la emergencia atmosférica por parte de la Semadet horas después, se determinó que algunos planteles educativos en el municipio de Guadalajara también suspendan sus actividades, con el objetivo de salvaguardar el bienestar de la comunidad estudiantil.

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La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) decidió suspender las clases presenciales en escuelas de ambos municipios. ESPECIAL

De este modo, a la lista de colonias en las que se suspenden las labores se suman Chapalita, Ladrón de Guevara, Colinas de San Javier, Americana y Del Fresno, en Guadalajara, y Colli Urbano, Miramar, Paraísos del Colli y Ciudad del Sol, en Zapopan.

“La suspensión de clases se mantiene también para el turno vespertino”, indicó la SEJ.

Las escuelas que ya se encuentran en operación deben resguardar a las y los estudiantes dentro de las aulas, evitando actividades al exterior y manteniendo puertas y ventanas cerradas.

Continúan labores para sofocar incendio en La Venta del Astillero

El incendio en la zona de La Venta del Astillero, a un costado de la carretera a Nogales y el Technology Park, comenzó la tarde de ayer, provocando malos olores y afectando la visibilidad en la zona poniente del municipio de Zapopan.

La situación movilizó a elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, quienes desplegaron labores en distintos puntos con apoyo de personal forestal, pipas y unidades motorizadas para combatir el siniestro.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, los oficiales continúan trabajando para sofocar el incendio. Advirtieron que la cantidad de humo es considerable, por lo que recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones para evitar mayores afectaciones.

Recomendaciones por emergencia atmosférica activa

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) emitió una serie de recomendaciones para evitar afectaciones a la ciudadanía:

Evitar cualquier tipo de quema

Reducir actividades al aire libre

Permanecer en interiores y cerrar puertas y ventanas

Si presentas problemas respiratorios o cardíacos, acudir al centro de salud más cercano

Recomendaciones por emergencia atmosférica activa. ESPECIAL

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MB

