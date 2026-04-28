El peso mexicano abre este martes 28 de abril con débil estabilidad frente al dólar. A las primeras horas de este día, el peso se sitúa en los mercados internacionales en 17.42 pesos por dólar, lo que muestra ligera apreciación del 0.03% a comparación del cierre de anoche, donde tuvo un valor de 17.38, de acuerdo con datos del portal financiero Bloomberg. A pesar del alza, en los últimos días, el valor de la moneda ha ido cuesta abajo.

Según el portal antes mencionado, en cincuenta y dos semanas la moneda nacional ha ido de los 17.09 a los 19.78 pesos. La fluctuación de esta, atiende al contexto inmediato de la inflación en el país y al encarecimiento de los combustibles por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Por su parte, el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación (DOF), establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.3838 pesos por dólar.

El valor de otras divisas

Este martes 28, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran una terrible depreciación frente al dólar. El peso mexicano es la séptima divisa mejor posicionada en su tipo de cambi; le anteceden el peso argentino y colombiano. En pérdidas, encabezan la libra esterlina y el euro.

Recuerda que el valor de la moneda mexicana también está relacionado al panorama actual internacional, tal es el caso de los nulos acuerdos entre Estados Unidos e Irán

Tipo de cambio en los principales bancos de México este martes 28 de abril de 2026

Banco Compra Venta Banco Azteca 15.95 18.04 BBVA Bancomer 16.53 17.67 Banorte 16.20 17.70 Banamex 16.86 17.78

Tomando en cuenta todo lo anterior, esta mañana la mejor opción para adquirir dólares es en BBVA Bancomer; por su parte, la venta está favorecida por Banamex.

Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar; siempre revisa antes de adquirir la divisa.

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AO