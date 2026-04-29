Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este miércoles 29 de abril.En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera amarilla en varias playas de Puerto Vallarta debido al estado del mar. Así mismo, se ha decidido prohibir el ingreso en una playa a las que se le etiquetó con bandera roja.Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para el día de hoy:Hasta el momento, no se detecta aparición de fauna silvestre dañina para el ser humano en áreas recreativas de Puerto Vallarta. En caso de detectar a algún especimen que tenga dichas características, deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB