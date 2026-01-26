Este lunes se reportó el lamentable fallecimiento de un hombre quien se hallaba realizando trabajos de albañilería en una finca de la colonia Nueva España, en el municipio de Zapopan.

Los hechos ocurrieron pasado el mediodía, en un domicilio registrado en el cruce de las calles Libertadores y Valladolid. Luego de un reporte al 9-1-1 autoridades municipales encontraron a un hombre inconsciente, tendido boca abajo sobre el suelo, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de los Servicios Médicos Municipales.

Te recomendamos: Amplían brigadas de vacunación ante brote de sarampión en el AMG

A su llegada los paramédicos corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Presumiblemente habría fallecido a consecuencia de un traumatismo de cráneo severo debido a la caída que había sufrido.

Esto, de acuerdo con lo referido por un familiar que se encontraba en el lugar, y quien refirió a las autoridades municipales que el hombre se encontraba realizando labores de albañilería cuando cayó por accidente de una altura de aproximadamente ocho metros.

La víctima, de 55 años, fue llevada a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia de ley y donde permanecerá hasta que sea reconocido oficialmente por sus familiares.

Los hechos fueron turnados al agente del Ministerio Público para que se encargue de las averiguaciones complementarias.

NA