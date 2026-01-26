Amplían brigadas de vacunación ante brote de sarampión en el AMG

Ante el brote de sarampión que azota a Jalisco a inicios del año, con 324 casos activos en la entidad, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), junto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ampliarán las brigadas de vacunación en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para contar con 900 profesionales de la salud, que podría ascender a un equipo de mil 200 personas.

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, indicó que Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y El Salto presentan la mayoría de casos.

Por ello, personal asignado en las regiones sanitarias que no registren contagios serán reubicados a los municipios más afectados, además de que pasantes de medicina y enfermería formarán parte de las brigadas. También se contempla que profesionales de la secretaría pertenecientes a otros programas, como de control del dengue, formen parte de los equipos de vacunación de manera temporal.

La SSJ llevará a cabo bloqueos y barridos en colonias donde se identifique mayor presencia de la enfermedad; Pérez Gómez pidió a la ciudadanía confiar en los profesionales de la salud y participar en la vacunación intensiva, pues recordó que el control del es responsabilidad de toda la ciudadanía.

El funcionario destacó que como parte de esta estrategia se han habilitado puntos de inoculación en plazas comerciales, recaudadoras, centros municipales de atención administrativa y plazas públicas. La meta dijo, es que el 95% de la población cuente con la vacuna contra el sarampión, sin embargo, lamentó que la gran parte de la población desconfía de las inmunizaciones o simplemente no quieren ponerse la vacuna; a la fecha se han aplicado alrededor de 700 mil dosis, mientras que 26 personas han sido hospitalizadas por sarampión en la metrópoli.

Aunque los menores de 10 años son los más afectados, adultos de entre 25 y 40 años también pueden contagiarse, así como adultos mayores.

"Queremos que esta ruta de comunicación vaya de forma más contundente para que cada vez más personas nos abran la puerta de su casa, confíen en las instituciones de salud y, de esa manera, podamos ir subiendo los estándares y las coberturas de vacunación, sobre todo cuando tenemos que hacer esta actividad de bloqueos y barridos", comentó.

Asimismo, Pérez Gómez enfatizó en que buscarán trabajo coordinado con el gobierno federal para garantizar que los jornaleros que llegan a Jalisco a trabajar cuenten con el esquema de vacunación completo. De no ser así, se aplicarán la primera dosis o el refuerzo contra el sarampión.

"Consideramos que vamos a estar teniendo reducción en el número de casos activos aproximadamente en los próximos 15 a 22 días. El número de casos acumulados es importante, pero no el más importante. El más importante es el de casos activos y esperamos estarlo teniendo ya con mitigación y posteriormente con eliminación total aproximadamente en un mes y medio. Pero mitigación en tres semanas", añadió.

EL INFORMADOR/A. Navarro

Por su parte, la titular del órgano de operación administrativa desconcertada estatal del IMSS en Jalisco, Karla Guadalupe López López, anotó que se han aplicado 205 mil dosis en todo el estado en los 20 módulos del Instituto, ubicados en plazas comerciales, mercados, tiendas de autoservicio, estaciones de transporte público, tianguis y oficinas gubernamentales, así como 22 unidades de medicina familiar.

Además, llevan a cabo jornadas de inoculación en empresas y escuelas y prevén habilitar módulos en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, así como en la Nueva Central Camionera. Exhortó a la población a aplicarse la vacuna, aun si padecieron la enfermedad en la infancia.

En tanto, el titular de la subdelegación médica del ISSSTE en Jalisco, David Sánchez González, señaló que cuentan con 11 módulos móviles de vacunación que se desplazan hacia las zonas de mayor incidencia. También hay puntos fijos en clínicas del ISSSTE, en la clínica especialidades, en el hospital "Valentín Gómez Farías" y en el alta especialidad, así como en palacio federal.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

