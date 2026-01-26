Lomelí anuncia amparo contra alza al transporte y cuestiona sistema de cobro

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, anunció que promoverá un amparo ante juzgados federales en materia administrativa para frenar el aumento a la tarifa del transporte público, al que calificó como un “tarifazo” que afecta directamente a los usuarios y beneficia a intereses privados.

En conferencia, el legislador morenista advirtió que, de concretarse el incremento, exigirá al Gobierno del Estado explicar qué ocurrirá con el cambio en las máquinas de cobro, especialmente para los usuarios que pagan en efectivo, quienes representan cerca del 44% de las personas que utilizan el transporte público en Jalisco.

Lomelí sostuvo que el ajuste tarifario no responde a una política pública de movilidad, sino a un esquema financiero que, dijo, fue diseñado para beneficiar a unos cuantos. Recordó que, durante una comparecencia en el Congreso del Estado, los secretarios de Transporte y de Hacienda confirmaron que desde octubre de 2025 ya se había firmado un contrato con la empresa financiera Broxel.

El senador criticó que el Ejecutivo estatal destinará alrededor de mil 200 millones de pesos de recursos públicos para subsidiar la tarifa, monto que —afirmó— no alcanzará para cubrir la totalidad de los viajes, por lo que se requerirían entre 600 y 800 millones de pesos adicionales.

En ese contexto, cuestionó de dónde saldrán esos recursos y si el Gobierno estatal modificará el presupuesto o recurrirá a un crédito, así como si el Congreso de Jalisco avalaría dichos ajustes. También señaló el riesgo de que se reasignen recursos de manera discrecional.

Impacto desigual del aumento y dudas sobre el pago en efectivo

Lomelí Bolaños advirtió que el aumento, cercano al 47%, no impactará de la misma manera a todos los usuarios, ya que quienes no logren integrarse al sistema digital de la tarjeta única pagarían el incremento completo.

Subrayó que, de acuerdo con el Periódico Oficial del Estado, la tarifa quedó indexada y que los 14 pesos actuales garantizan el costo del transporte hasta el año 2030, lo que implica que los usuarios pagarían desde ahora una tarifa proyectada a varios años.

Además, cuestionó que el incremento no se haya planteado de manera gradual y criticó que, según el contrato, el Gobierno del Estado pagará cinco pesos por cada tarjeta emitida, incluso antes de que se preste el servicio, lo que —dijo— representa una ganancia anticipada para la empresa financiera.

Uno de los principales señalamientos fue la falta de claridad sobre el manejo del cambio en las alcancías. El senador alertó que, si un usuario deposita monedas superiores al monto exacto, podría terminar pagando 15 o incluso 20 pesos por viaje, lo que consideró una estrategia perjudicial para la ciudadanía.

Morena Jalisco anuncia mesas de trabajo y movilizaciones

En paralelo, Morena Jalisco anunció el inicio de una serie de mesas de trabajo para construir un Plan Alternativo de Movilidad, con el objetivo de recabar propuestas de usuarios, especialistas, autoridades municipales, academia y colectivos ciudadanos.

La presidenta del Comité Estatal de Morena, Erika Pérez García, informó que estos encuentros se realizarán en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara y en el Congreso del Estado, como parte de una ruta territorial para documentar las principales problemáticas del transporte público.

El calendario contempla las siguientes fechas:

Lunes 26 de enero, 4:00 p.m.

Comité Estatal de Morena

4:00 p.m. Comité Estatal de Morena Miércoles 28 de enero , 5:00 p.m.

Zapopan Centro (SITREN)

, 5:00 p.m. Zapopan Centro (SITREN) Viernes 30 de enero , 4:00 p.m.

Comité Estatal de Morena

, 4:00 p.m. Comité Estatal de Morena Miércoles 4 de febrero , 5:00 p.m.

Perisur, Tlaquepaque

Tlajomulco (Plaza Principal)

, 5:00 p.m. Perisur, Tlaquepaque Tlajomulco (Plaza Principal) Jueves 5 de febrero , 5:00 p.m.

Tonalá Centro (Plaza Principal)

El Salto, colonia La Azucena (glorieta)

, 5:00 p.m. Tonalá Centro (Plaza Principal) El Salto, colonia La Azucena (glorieta) Viernes 6 de febrero, 5:00 p.m.

Dos Templos, Guadalajara Centro

5:00 p.m. Dos Templos, Guadalajara Centro Sábado 7 de febrero, 11:00 a.m.

Comité Estatal de Morena

11:00 a.m. Comité Estatal de Morena Lunes 9 de febrero, 5:00 p.m.

Comité Estatal de Morena

5:00 p.m. Comité Estatal de Morena Miércoles 11 de febrero, de 10:00 a 13:00 horas

Congreso del Estado, Salón Legisladoras

Pérez García subrayó que el aumento a la tarifa no puede justificarse mientras el sistema de transporte continúe presentando deficiencias en cobertura, puntualidad y calidad del servicio. Además, reiteró la convocatoria a una manifestación pacífica el próximo 14 de febrero, que partirá del Andador Palestina Libre rumbo a Plaza Universidad, para expresar el rechazo ciudadano al incremento al pasaje.

