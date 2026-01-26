Gobierno de Guadalajara advierte sobre mensajes falsos para pagos de multas vía SMS

El Gobierno de Guadalajara lanzó una alerta a la ciudadanía ante la circulación de mensajes de texto fraudulentos en los que se solicita el pago de supuestas multas u otros servicios municipales.

Las autoridades fueron enfáticas al señalar que ningún pago de multas, servicios o trámites municipales se solicita mediante mensajes de texto, por lo que cualquier mensaje de este tipo debe ser considerado como un intento de fraude.

Según la información difundida por el gobierno municipal, estos mensajes suelen incluir enlaces sospechosos y emplean un tono urgente, advirtiendo sobre supuestas sanciones, adeudos o recargos que deben cubrirse de inmediato para evitar consecuencias legales.

Esta estrategia busca generar presión en los destinatarios y que realicen pagos o proporcionen información personal y financiera que puede ser utilizada con fines ilícitos.

Las autoridades municipales destacaron que ninguno de estos mensajes proviene de una dependencia oficial y que las únicas vías para recibir notificaciones sobre multas, servicios o trámites son los canales formales del Gobierno, como las oficinas físicas, portales oficiales y canales de atención telefónica o digital registrados.

El Gobierno de Guadalajara también recomendó a la población no abrir enlaces sospechosos ni proporcionar datos personales, y reportar cualquier mensaje de este tipo a las autoridades correspondientes para prevenir posibles fraudes.

Estas medidas son fundamentales para proteger la información financiera y personal de los ciudadanos, especialmente en un contexto donde los fraudes digitales y el robo de identidad han aumentado en los últimos años.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse alerta ante cualquier comunicación sospechosa, evitando caer en engaños que puedan comprometer la seguridad de su información o generar pérdidas económicas.

La prevención y la información son las mejores herramientas para protegerse frente a estos intentos de fraude digital.

