Tren México-Guadalajara: ¿cuándo es la licitación que puede terminar con Pueblo Quieto?

Durante una reunión con medios de comunicación, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el Gobierno de México planea recuperar el derecho de vía ferroviaria ubicada en Pueblo Quieto , como parte de un proyecto que prevé la construcción del tren México–Querétaro–Irapuato–León–Guadalajara, por lo que esta zona podría desaparecer.

Pueblo Quieto es un asentamiento irregular conocido por ser una de las áreas más peligrosas de Guadalajara. Se localiza sobre la avenida López de Legaspi, cerca de la colonia Jardines del Bosque, y ocupa gran parte de terrenos federales que pertenecieron a antiguos patios ferroviarios de Ferromex.

Lemus recordó que este espacio fue ocupado hace aproximadamente 30 años y destacó que, al tratarse de propiedad federal, el Gobierno de México será el responsable del desalojo del área ; sin embargo, autoridades estatales también colaborarán en el proceso de recuperación de la zona.

El Mandatario confirmó que ya inició un operativo encabezado por la Guardia Nacional y la Policía del Estado en Pueblo Quieto para comenzar la revisión del área. Como resultado, se detuvo a siete personas, quienes fueron vinculadas principalmente por delitos relacionados con la posesión de drogas.

¿Cuándo comenzará la licitación que podría terminar con Pueblo Quieto?

Según informó el Gobernador, la licitación del proyecto ferroviario comenzará el próximo mes de marzo, como parte de un plan para conectar la capital de Jalisco con el centro del país.

Aunque el análisis de la Agencia Nacional Ferroviaria aún no es definitivo, existe una alta probabilidad de que el trazo del tren requiera el espacio en el que actualmente se encuentra asentado Pueblo Quieto.

Lemus señaló que el proyecto responde a una decisión estratégica para impulsar el desarrollo de la infraestructura nacional y reactivar el transporte ferroviario, mejorando así la industria del transporte de pasajeros en México.

El Mandatario añadió que, tarde o temprano, se llevará a cabo el desalojo del área, no solo como una medida de seguridad, sino también por tratarse de un punto clave para el desarrollo de proyectos federales.

Si bien el gobernador reconoció que se trata de un tema sensible por las implicaciones sociales que conlleva el abandono del área, consideró que la recuperación de este espacio contribuirá de manera significativa al crecimiento del país y al fortalecimiento de su industria ferroviaria.

